A gennaio l’Inter manda via Frattesi: chiude lo scambio

Il calciomercato dell’Inter è già in movimento in vista della sessione invernale di trasferimenti: c’è Davide Frattesi sulla lista delle uscite.

I nerazzurri hanno ambizioni importanti con Cristian Chivu che si è già messo al lavoro in maniera molto seria e precisa per trovare gli schemi giusti per permettere alla sua rosa di fare sempre meglio e soprattutto di uscire dal tunnel negativo della scorsa stagione. Ci sono stati momenti difficilissimi da digerire ma la situazione è in netto miglioramento e tutti sanno che si può fare ancora di più.

L’Inter ha la rosa più forte di tutte in Serie A e può davvero provare a vincere lo Scudetto, la Coppa Italia e sognare la Champions League ma servono nuovi rinforzi: a gennaio uno scambio con Frattesi?

Calciomercato Inter: a gennaio via Frattesi

Davide Frattesi è stato uno dei temi caldi dell’estate dell’Inter. Il centrocampista romano non è mai riuscito a prendersi il cuore di Cristian Chivu ed è stato utilizzato con il contagocce in questo inizio di satgione. Certamente non il minutaggio che si aspettava e per il quale aveva già manifestato la sua insoddisfazione totale negli ultimi mesi.

Il futuro di Frattesi rischia di tornare argomento di grande attualità in casa Inter ma questa volta bisognerà mettere un punto definitivo alla storia per evitare di trasformarla in telenovela.

Secondo le ultime notizie di mercato, a gennaio Davide Frattesi può dire addio all’Inter in maniera definitiva: pronto uno scambio.

Inter-Roma, scambio per Frattesi: trattativa viva

La Roma è una delle squadre che ha mostrato maggior interesse per Davide Frattesi. Il centrocampista dell’Inter sarebbe perfetto per le idee tattiche di Gian Piero Gasperini e potrebbe davvero portare grandi miglioramenti ai giallorossi, permettendo il salto di qualità nella seconda parte di stagione.

Secondo quanto si legge su Tuttosport, tra Roma e Inter non è mai tramontata la trattativa per Frattesi. I giallorossi ci hanno provato in estate ma era stato ancora una volta il centrocampista a opporre un po’ di resistenza per la volontà di affermarsi all’Inter tra i titolari. Così non è stato e quindi ora può valutare l’addio.

Roma e Inter possono mettere in piedi lo scambio Frattesi-Koné. Il centrocampista francese è il sogno dell’Inter sin dalla scorsa estate ma le richieste della Roma sono state considerate eccessivamente alte e impossibili da accettare.

Le cifre dello scambio Frattesi-Koné

Davide Frattesi alla Roma, Manu Koné all’Inter. Può andare esattamente così la trattativa tra giallorossi e nerazzurri nel mercato di gennaio così da accontentare entrambi gli allenatori rispetto alle esigenze attuali.

Ma non sarà uno scambio secco. La Roma valuta Koné almeno 20 milioni di euro in più rispetto a Frattesi e chiede un conguaglio all’Inter a quelle cifre. I nerazzurri ragionano ma vorrebbero abbassare di gran lunga la cifra da sborsare.