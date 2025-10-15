Inter, infortunio serio durante la sosta: quante partite salta

L’Inter perde un proprio calciatore per infortunio, con l’assenza già certa per la sfida contro la Roma.

Nelle rotazioni di Cristian Chivu, considerando la quantità importante degli impegni e con le Nazionali che non hanno dato riposo ai propri top player che sono in giro per il mondo, c’era finito anche uno dei più esperti calciatori a disposizione dello stesso allenatore rumeno e che dovrà stare, però, fermo ai box.

Il motivo è legato a quanto annunciato in giornata dalla stessa Inter, in una nota ufficiale apparsa sul sito del club. Si tratta dell’infortunio per l’esterno che non sarà a disposizione né della sfida contro la Roma, tantomeno in Europa, per il problema al soleo.

Ufficiale, l’Inter perde l’esterno per infortunio: il comunicato

Sul sito dell’Inter, nel corso di questo pomeriggio, è apparso un comunicato ufficiale sull’infortunio.

Il calciatore italiano sarà fermo per un po’ a causa del problema annunciato dai nerazzurri che hanno svelato le condizioni a seguito degli esami strumentali svolti presso la clinica Humanitas di Rozzano.

Matteo Darmian si è infortunato al muscolo del soleo alla gamba sinistra. Giorno per giorno l’Inter ha già annunciato che valuterà le sue condizioni, per capirne poi i conseguenti tempi di recupero. Ad oggi però è già certo che salterà la Roma, complicando le cose anche per il resto delle partite. Il rischio, infatti, è quello di perderlo per diversi appuntamenti.

Infortunio Inter e tempi di recupero: quante partite salta Darmian

Fino a questo momento, Matteo Darmian aveva giocato soltanto 14 minuti in Champions League e 13 in Serie A. L’infortunio obbliga ancora di più il calciatore a restare fuori dal giro nelle scelte di Chivu che però, considerando i diversi impegni dell’Inter, stava valutando l’utilizzo a destra che non sarà possibile sulla fascia nel 3-5-2 a causa del problema al soleo.

Sicuramente salterà la partita contro la Roma di sabato alle 20 e 45, dovendo poi essere valutato tra Champions League e sfida contro i campioni d’Italia. Perché prima arriva la gara all’Olimpico contro la Roma, poi c’è la Champions League contro l’Union Saint-Gillois e infine arriverà a chiudere la prossima settimana, il match contro il Napoli di Antonio Conte. I tempi sul suo infortunio rischiano di risultare lunghi. E in questo momento l’Inter dovrà chiedere gli straordinari a Denzel Dumfries che, proprio di recente e contro la Cremonese, non prese benissimo le rotazioni sulla corsia di destra, lamentandosi al momento del cambio.