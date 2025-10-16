Infortunio Pulisic, spunta un grosso problema: rottura totale

L’infortunio di Christian Pulisic rischia di diventare un grosso problema per il Milan: l’attaccante americano è andato K.O. con gli USA.

Il numero 11 rossonero è stato impegnato con la sua nazionale nelle recenti partite e Mauricio Pochettino ha deciso di non farne mai a meno, nonostante condizioni fisiche non troppo positive e nonostante si trattasse solo di amichevoli e non di partite ufficiali e di un certo peso. Ora Pulisic è fermo ai box e si stanno valutando le sue condizioni e i tempi di recupero.

L’infortunio di Pulisic è un problema molto grave per il Milan e per Massimiliano Allegri che non avrebbe mai voluto fare a meno del suo attaccante migliore in questa fase della stagione.

Milan, infortunio Pulisic: spunta un grosso problema

Il Milan ha perso Christian Pulisic a pochi giorni dalla partita di Serie A contro la Fiorentina e la situazione ha infastidito, e non poco, Massimiliano Allegri e i vertici societari rossoneri che si aspettavano un trattamento diverso da parte della Selezione degli Stati Uniti d’America nei confronti del calciatore migliore.

Pulisic si è infortunato e ora il suo recupero è ancora ignoto: è difficile stabilire quando potrà tornare in campo ad oggi e intanto Allegri studia le alternative.

Secondo le ultime notizie, ora per il Milan l’infortunio di Pulisic rappresenta un grosso problema anche per quel che riguarda i rapporti tra Milan e USA.

Pulisic out: Milan fortemente contrariato

L’infortunio muscolare al bicipite femorale di Christian Pulisic durante l’amichevole tra Stati Uniti e Australia ha causato forte preoccupazione e irritazione in casa Milan.

Come riferisce l’edizione odierna de La Repubblica, il Milan è contrariato per la gestione di Pulisic, in campo anche se non al meglio. Nei giorni scorsi aveva avuto qualche problema alla caviglia, tanto che non era partito titolare nella prima partita contro Ecuador me poi Pochettino ha scelto comunque di utilizzarlo.

I rapporti tra la dirigenza del Milan e la federazione americana in questo momento non sono affatto positivi e il rischio è quello della rottura totale tra le parti nei prossimi mesi, che forse solo Pulisic potrà provare a ricostruire.

I tempi di recupero di Pulisic: slittano gli esami

Quando torna Christian Pulisic dall’infortunio? Quali sono i tempi di recupero di Pulisic? Domande a cui non c’è risposta in questo momento perché l’attaccante americano non è ancora tornato a Milano e non si è potuto ancora sottoporre agli esami strumentali di rito.

Il volo che avrebbe dovuto riportarlo a Milano è stato fermato a causa di problemi e il rientro di Pulisic in Italia è stato spostato a venerdì. Di conseguenza l’americano salterà al 100% la partita contro la Fiorentina e solo nel weekend si capirà quali sono i suoi tempi di recupero.