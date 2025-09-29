Caso De Bruyne, Conte torna sul mercato: c’è una nuova richiesta

L’uscita dal campo di Kevin De Bruyne fa discutere: è arrivata la risposta di Antonio Conte e occhio al mercato

C’è un riassetto ben chiaro in vetta alla classifica di Serie A. Il Milan ha battuto il Napoli in uno scontro diretto per il primo posto e la sensazione è che le due squadre saranno lì fino alla fine a giocarsi la prima posizione.

I rossoneri hanno capitalizzato al massimo le occasioni con il solito Pulisic e con Saelemaekers, che ha già assunto le sembianze del calciatore perfetto per il gioco di Massimiliano Allegri. Il gol di De Bruyne su rigore è valso solo ad accorciare le distanze, nonostante l’espulsione di Estupinian abbia fatto tornare in corsa il Napoli in maniera prepotente per gli ultimi 30 minuti.

Il Milan agguanta il Napoli in vetta alla classifica. E c’è il caso De Bruyne

Nel corso del secondo tempo, c’è stata l’ennesima sostituzione per Kevin De Bruyne. Il belga non ha fallito dagli undici metri, ma la sensazione che non abbia ancora una collocazione ben precisa in campo rimane. Neanche il 4-1-4-1 disegnato a posta per lui da Conte sembra aver sortito gli effetti sperati.

L’ex Manchester City non è parso molto felice della sostituzione con Elmas in uno dei momenti cruciali della partita. Antonio Conte non gliele ha mandate a dire in conferenza stampa per la reazione al cambio: “Mi auguro che lui fosse contrariato per il risultato, perché se era contrariato per altre cose ha trovato la persona sbagliata“.

Insomma, la gestione del campione belga fa discutere e lo farà ancora per diverse settimane. Vedremo se Conte farà un passo indietro rispetto al nuovo assetto tattico di questa stagione o se De Bruyne finirà in panchina in alcune partite. In ogni caso, già negli scorsi giorni Conte aveva lanciato delle frecciatine in relazione al calciomercato effettuato in estate.

E a gennaio potrebbe tornare a chiedere rinforzi adeguati per competere in tutte le competizioni.

Conte torna sul mercato: la richiesta

Alla fine si potrebbe tornare all’antico, e quindi ancora al 4-3-3, ma solo con l’acquisto di un calciatore in grado di fare la differenza in quella zona di campo, dato che né Noa Lang, né Neres sono ancora riusciti a fare la differenza.

Il nome giusto potrebbe essere quello di Ndiaye, già autore di due gol e un assist in Premier League. Il prezzo ora è alto, ma anche in questo caso De Laurentiis potrebbe accontentare il suo allenatore.