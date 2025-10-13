Inter, Calhanoglu torna in Turchia: il sostituto arriva dalla Spagna

Calhanoglu è prossimo a lasciare l’Inter, e gli ultimi movimenti registrati dalle parti di viale Liberazione lo confermano.

La dirigenza nerazzurra già si sarebbe messa alla ricerca del sostituto del turco, che con ogni probabilità farà ritorno in patria a gennaio. Nulla di confermato ovviamente, anche perché lato giocatore non sarebbe trapelato (ancora) nulla in merito, ma il fatto che l’Inter abbia individuato in Spagna un regista sul quale andare ad investire anche una cifra importante non lascia dubbi in merito.

Ovviamente da qui ai prossimi mesi le cose potrebbero anche cambiare, ma la sensazione è che oramai sia stata intrapresa una strada ben precisa, sia da una parte che dall’altra.

Calhanoglu torna in Turchia: ecco il sostituto

Galatasaray o Fenerbahce poco importante, l’importante è che Calhanoglu potrebbe tornare in Turchia nel prossimo calciomercato invernale. Ovviamente l’ultima cosa che vuole Chivu è privarsi di un giocatore del genere, ma la sensazione è che oramai si tratti di una questione di tempo.

Non deve fare altro che arrivare gennaio, con l’Inter che nel frattempo si sarebbe mossa di conseguenza individuando il profilo con il quale sostituire il turco. Il taccuino della dirigenza nerazzurra era ricca di nomi giovani ed interessanti, ma la scelta è alla fine ricaduta su un profilo che per quanto giovane ha già una discreta esperienza a livello internazionale, sia con la squadra di club che con la Nazionale. Attualmente gioca in Spagna, ed è uno dei giocatori migliori, oltre che pilastro, della sua squadra.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Fichajes, l’Inter potrebbe sostituire Hakan Calhanoglu con Luka Sucic della Real Sociedad, omonimo di Petar con il quale però non c’è alcun tipo di legame famigliare. Classe 2002, è nato e cresciuto calcisticamente in Austria, dove è esploso con la maglia di una delle fucine di talenti più importanti al mondo, quella del RedBull Salisburgo.

Il sostituto di Calhanoglu arriva per 15MLN

L’Inter avrebbe messo gli occhi su Luka Sucic della Real Sociedad, giocatore che per caratteristiche fisiche e tecniche, un po’ meno balistiche, ricorda Hakan Calhanoglu. Per questo motivo la dirigenza nerazzurra si sarebbe inserita nella corsa al croato, anche perché ci sono alte probabilità che il turco vada via a gennaio.

Qualora questa cosa dovesse essere confermata, l’Inter non ci penderebbe più di due secondi ad affondare il colpo su Sucic, per il quale la Real Sociedad potrebbe arrivare a chiedere fino a 15 milioni di euro. La sensazione, però, è che la valutazione da qui ai prossimi mesi potrebbe anche lievitare, visto che proprio in queste ore si sarebbe registrato un forte interesse anche del Tottenham per il croato. Staremo a vedere.