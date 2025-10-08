Inter, cambia il futuro di Pio Esposito: annuncio dell’agente

Annuncio importante da parte dell’agente di Pio Esposito. Ecco le ultimissime sul futuro dell’attaccante dell’Inter.

Rivelazione di questa prima parte di campionato, Pio Esposito ha conquistato i tifosi dell’Inter e non solo.

E’ un predestinato e l’ha dimostrato in più occasioni. La sua prima rete in Serie A l’ha messa a segno contro il fratello, nel corso della sfida contro il Cagliari.

Ha un futuro davvero radioso anche se l’agente predica calma: ecco l’annuncio a sorpresa del suo procuratore che è uscito allo scoperto dopo il clamore mediatico degli ultimi tempi.

Su Pio Esposito non ci sono dubbi.

Le qualità sono fuori discussioni ma deve trovare la giusta continuità in un top club come l’Inter. La concorrenza in avanti è davvero agguerita e l’infortunio di Thuram ha messo in evidenza anche un altro giovane di belle speranze come Bonny, sul quale l’Inter ha investito davvero parecchi soldi.

L’idea della società è quella di ricreare la coppia del futuro con Pio Esposito e Bonny, che un giorno dovranno essere gli eredi di Thuram e Lautaro.

Intanto, su Pio Esposito c’è tanto clamore anche perché era da anni che non si vedeva un attaccante così pronto per la Nazionale italiana.

Aggiornamenti su Pio Esposito: parla l’agente

Tutto ciò ha creato non pochi problemi all’interno dell’entoruage di chi gestisce il giocatore.

Infatti, come ammesso dallo stesso procuratore Mario Giuffredi, bisogna difendere Pio Esposito da tutti questi complimenti e non metterlo nelle condizioni di avere la pressione.

Anche perché tutto questo può creare qualche problema per il giovane attaccante.

Quale futuro per Pio Esposito?

Mario Giuffredi, ai microfoni di tmw, ha fatto il punto della situazione riguardo Pio Esposito nel corso del Palermo Football Meeting.

Il procuratore è uscito allo scoperto e ha provato a gettare acqua sul fuoco per difendere il suo assistito, che in estate ha rifiutato offerte importanti per proseguire la sua esperienza all’Inter.

“Pio deve stare sereno, di lui si parla con troppa importante e tanto clamore mediatico. Devo dire che ciò non mi piace. Ha fatto una gavetta lunga, deve continuare in questo modo. Per fortuna è un ragazzo equilibrato e deve essere consapevole che arriveranno periodi duri anche per lui. Perciò andrei sempre cauto nei giudizi e non dire che sarà il prossimo attaccante della Nazionale per i prossimi 10 anni. Non dobbiamo mettergli pressione. Dovrà dimostrare, come tutti, il suo valore. Io come agente cerco di tenerlo sempre con i piedi per terra”.