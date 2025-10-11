Colpo a sorpresa della Juventus: firma gratis dalla Bundesliga

È forse prematuro parlare di calciomercato, ma la Juventus già ci starebbe seriamente cominciando a pensare.

L’obiettivo è ovviamente quello di andare a rinforzare e sistemare la rosa di Igor Tudor, motivo per il quale ci potremmo aspettare operazioni importanti della Vecchia Signora anche a gennaio. La sensazione, però, è che dalle parti della Continassa si lavorerebbe soprattutto in vista della prossima estate, visto che ci sarebbero diversi giocatori in scadenza che stuzzicherebbero il palato della dirigenza bianconera.

Uno di questi gioca in Bundesliga, profilo di esperienza internazionale che con la sua qualità potrebbe andare a rinforzare la fascia sinistra della Juventus.

La Juventus pesca gratis dalla Bundesliga

Mike Maignan non è l’unico profilo in scadenza che la Juventus starebbe monitorando in vista della prossima estate. La dirigenza bianconera avrebbe una lunga lista di nomi che possano fare al caso di Igor Tudor, che comunque ha da meritarsi la conferma alla guida della Vecchia Signora, per nulla scontata considerato il rendimento di questo inizio di stagione.

La speranza, comunque, è che le cose possano andare lisce come l’olio, anche perché area tecnica e dirigenziale già si sarebbero messe a cercare soluzioni in vista della stagione 2026/27. Nulla di deciso, né tanto meno chiuso, ma comunque dei primi passi concreti verso quelli che potrebbero e dovrebbero essere degli obiettivi di mercato sono stati fatti. Questo è il caso del calciatore del Bayern Monaco, che in estate potrebbe rinforzare la fascia della Juventus arrivando praticamente gratis.

Stando dunque a quanto riportato dal collega Niccolò Ceccarini nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, Comolli e Modesto sarebbero pronti a muoversi per Raphael Guerreiro, esterno portoghese classe 1993 che per l’appunto andrà in scadenza di contratto nel giugno 2026.

Accordo con il giocatore: colpo della Juventus

Anche se sotto traccia la Juventus è al lavoro per riuscire a strappare il sì di Raphael Guerreiro, che si libererà a zero dal Bayern Monaco la prossima estate. Al momento, comunque, le parti non avrebbero ancora raggiunto nessun accordo, ma la sensazione è che da qui alle prossime settimane la situazione possa sbloccarsi una volta e per tutte.

Scrive infatti Niccolò Ceccarini che presto la dirigenza bianconera si comincerà a muovere su questo fronte, che potrebbe regalare delle sorprese a gennaio. Non è infatti da escludere che l'(eventuale) arrivo di Guerreiro in Italia possa essere anticipato di 6 mesi, anche perché si vocifera di un possibile coinvolgimento nei discorsi tra il Bayern Monaco e la Juventus di Dusan Vlahovic. E chissà che da questa cosa non possa nascerne uno scambio. Staremo a vedere.