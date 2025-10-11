Nuovi acquisti deludenti, la Juve chiude subito 2 colpi a gennaio

Possibile svolta di mercato in casa Juventus con il club bianconero già a lavoro per chiudere quelli che saranno i prossimi acquisti i nvista della sessione invernale di gennaio.

Ci sono importanti notizie di mercato che possono cambiare volto alla rosa della Juventus che può subire delle variazioni tra gli uomini che entreranno e quelli che usciranno. Perché ci saranno delle chiare mosse che valuterà la squadra bianconera con il suo allenatore che ad oggi resta confermato Igor Tudor per provare a migliorare una situazione delicata.

Perché non sembra convincere in questo momento la Juventus l’impatto che hanno avuto alcuni giocatori e anche tra i nuovi acquisti c’è una grossa delusione che può portare la società a dover intervenire con un cambiamento secco. In questo momento ci sono delle novità proprio riguardo quello che può accadere a gennaio.

Secondo le ultime notizie, infatti, la Juventus sta valutando dei nuovi acquisti di calciomercato che possono arrivare già nella prossima sessione di gennaio per rinforzare una situazione delicata che rischia di complicare la stagione del club bianconero.

Calciomercato Juventus: due acquisti per la fascia destra

Possibile ritorno al passato per la Juventus che può pensare di mettere le mani su un giocatore che già in passato è stato decisivo e seguito dai bianconeri, ma soprattutto che ha fatto cose importanti nel campionato italiano.

Tra i vari nomi che stanno deludendo la Juventus c’è sicuramente quello di Joao Mario, l’esterno di fascia che non sembra aver avuto un buon impatto col campionato italianpo e il mondo bianconero. Adesso la Juve pensa di investire in quel ruolo già a gennaio per cercare di dare una svolta e uno dei primi nomi che spuntano fuori porta a Nahuel Molina, ex Udinese, che oggi veste la maglia dell’Atletico Madrid.

Nahuel Molina ha un contratto in scadenza nel giugno del 2027 e non è il favorito nelle gerarchie di Diego Pablo Simeone in questo momento, per questo che la Juventus ci proverà già a gennaio per riportarlo in Italia.

Il primo acquisto di gennaio della Juve può essere proprio Nahuel Molina ma in vista del futuro si valuta anche un altro nome. Perché per giugno i bianconeri proveranno a prendere un altro talento che si sta mettendo in mostra, si tratta del giovane 21enne Brooke Norton-Cuffy, che il Genoa ha prelevato dall’Arsenal per un milione più due di bonus e che oggi costa poco più di 10 milioni.