Endrick in Serie A, decisione presa: via libera del Real

Le difficoltà che sta riscontrando sotto la gestione Xabi Alonso avrebbero portato Endrick a prendere una decisione importante.

Il 19enne brasiliano vuole essere protagonista con la maglia della Seleçao ai prossimi Mondiali, motivo per il quale si starebbe cominciando a guardare intorno in vista di una seconda parte di stagione dove vuole essere ovviamente protagonista. Non sarà semplice, anche perché bisognerà trovare una sistemazione che soddisfi le sue richieste, economiche ma soprattutto tecniche, anche se la sensazione è la strada sarebbe già stata delineata, visto che in Serie A potrebbe esserci la soluzione che possa fare proprio al caso di Endrick.

Endrick in Serie A: via libera dal Real

Endrick è alla ricerca della sia sistemazione migliore dopo che Xabi Alonso ha praticamente lasciato intendere di non ritenerlo fondamentale per il suo corso al Real Madrid. Anzi, a dirla tutta il tecnico spagnolo non lo ha praticamente mai impiegato fino a questo momento, a ulteriore conferma del fatto che il 19enne brasiliano non è centrale nel progetto dei Blancos.

Ovviamente questo è un fallimento, non solo per il ragazzo ma anche per lo stesso Florentino Perez, che appena qualche stagione fa l’ha pagato fior di milioni per riuscire a strapparlo non solo al Palmeiras ma anche alla concorrenza. Nonostante questo, comunque, Endrick ha davanti a sé un futuro roseo, ed è dunque semplice pensare che possa essere ricollocato senza troppi problemi nel prossimo calciomercato.

Ovviamente da qui ai prossimi mesi le cose potrebbero anche cambiare, ma la sensazione è che il futuro di Endrick sia segnato, quanto meno per il Real Madrid. Il club spagnolo è infatti pronto a dare il via libera ad una sua eventuale cessione, con i club di Serie A pronti a fiondarsi sull’occasione, anche perché stiamo parlando di un 19enne che per qualità potrebbe fare la differenza in Italia. Al momento, però, ancora nessuna squadra si sarebbe concretamente fatta avanti, ma fra tutte l’Inter potrebbe farsi avanti per Endrick a gennaio, digerendo così le delusioni estive relative ai mancati arrivi di Lookman prima e Nico Paz poi.

Endrick ha deciso dove giocherà

La Serie A potrebbe essere nel futuro di Endrick. Parlare di certezza è prematuro, ma nel corso delle settimane le cose cominceranno sicuramente a prendere una piega ben delineata, anche se in realtà dovrebbero già averla visto che la volontà del ragazzo è chiara.

Al netto dei possibili interessi di club di Premier League, Serie A e quant’altro, è intenzione di Endrick dare massima priorità al Real Madrid. Il brasiliano, riportano i colleghi di AS, non vuole assolutamente andare via, perché convinto che con il lavoro potrà ritagliarsi lo spazio che merita. Ad oggi il 19enne sta uscendo sconfitto nella rivalità con Gonzalo, ma le voci di mercato che vedrebbero il giovane attaccante spagnolo lontano da Madrid potrebbero aprire le porte ad una permanenza insperata. Staremo a vedere.