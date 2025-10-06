Inter: a gennaio un nuovo attaccante, via libera al prestito

I nerazzurri sono riusciti a mettere la stagione sul binario giusto dopo un inizio complicato. E in viale della Liberazione si lavora anche per rinforzare la rosa

L’Inter si è rimessa pienamente in corsa per il titolo. Le due sconfitte contro Udinese e Juventus avevano fatto suonare un piccolo campanello d’allarme ad Appiano Gentile. Chivu si è reso conto di non poter ad oggi cambiare molto rispetto al passato e si sta adattando alla squadra a disposizione. Naturalmente in viale della Liberazione l’intenzione è quella di riuscire ad accontentare il tecnico nel corso dei prossimi mesi e c’è una idea di calciomercato che arriva direttamente dalla Spagna.

Secondo le ultime indiscrezioni di fichajes.net, il Barcellona è pronto a dare il via libera ad un trasferimento in prestito per consentire al giocatore di trovare maggiore spazio. E resta una ipotesi da tenere in considerazione per il calciomercato dell’Inter vista la necessità di prendere un attaccante con caratteristiche differenti a quelli di adesso.

Calciomercato Inter: nuova idea in attacco, è il ‘sostituto’ di Lookman

L’Inter in estate ha cercato con insistenza un attaccante. Il nome di Lookman è stato da sempre in cima alla lista dei desideri del club nerazzurro, ma l’Atalanta non ha mai aperto ad una cessione alle condizioni di viale della Liberazione. Marotta e Ausilio, però, non hanno abbandonato l’idea di prendere un giocatore offensivo con caratteristiche differenti ai giocatori presenti in rosa e ci sono delle novità importanti in questo senso.

Stando alle informazioni a disposizione, il Barcellona starebbe ragionando sulla possibilità di cedere in prestito nel prossimo calciomercato Bardghji. L’ala svedese non sta trovando spazio e le sue caratteristiche sono perfette per il club nerazzurro. L’Inter potrebbe decidere di sondare il terreno vista la possibilità di prenderlo con la formula del trasferimento temporaneo. Una pista da tenere in considerazione per il prossimo futuro.

Il classe 2005 si sposa alla perfezione con il modo di pensare dell’Inter e di Oaktree. Bardghji è alla ricerca di una squadra per trovare continuità e i nerazzurri rappresentano una soluzione importante per il prossimo calciomercato. Vedremo cosa succederà in vista di gennaio.

Mercato Inter: Bardghji nome per l’attacco

Il profilo di Bardghji è da tenere in considerazione per quanto riguarda l’Inter. I nerazzurri nel prossimo calciomercato dovranno prendere un attaccante con caratteristiche differenti rispetto a quelli di adesso e il classe 2005 è un nome che il club potrebbe davvero prendere in considerazione.

Per adesso siamo nel campo delle ipotesi e delle valutazioni. L’Inter non ha ancora sciolto i dubbi su chi prendere in attacco, ma il nome di Bardghji è sicuramente sulla lista di Marotta.