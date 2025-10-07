Kessiè torna in Serie A con lo scambio: giocherà in Champions

Uno dei centrocampisti più dominanti di quello che fu il Milan vincente poi di Stefano Pioli nel 2022, Franck Kessiè, può fare ritorno in Serie A.

E sarà ritorno in grande stile, se dovesse essere confermato ciò di cui ha parlato Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, attraverso il suo canale ufficiale su YouTube.

Può fare ancora al caso dei club che sceglieranno di puntare su di lui, considerando che l’esperienza in Arabia Saudita e senza rinnovo – il suo è un addio a zero, dovesse finire l’anno con l’Al-Ahli fino al 30 giugno 2026 -, pare essere finita.

Calciomercato: Kessiè in Serie A, suggestione ad alta quota

A gennaio ecco che spunterebbe lo scambio dei cartellini con Kessiè al centro della vicenda, se le cose dovesse spingere uno dei migliori centrocampisti della Serie A, scegliere la via dell’addio per l’occasione che, appunto, arriva dall’Al-Ahli. L’occasione vedrebbe, oltretutto, un conguaglio economico in favore di chi andrebbe ad aggiudicarsi il cartellino di Kessiè.

L’ivoriano ex Milan ed ex Barcellona, così come il calciatore che verrebbe a sostituire in Italia, ha da giocarsi la Coppa d’Africa in pieno inverno e un club d’Italia sta già cercando di capire cosa fare, se dovesse perderlo non solo per l’impegno con la sua Nazionale.

L’ipotesi infatti vede Anguissa tra le possibili separazioni a gennaio. Dovesse dire addio al Napoli, gli azzurri saranno costretti ad intervenire. Ciò che va capita è la tempistica. L’ipotesi prende quota infatti sia per gennaio che per l’estate. E la suggestione di rivedere Kessiè in Serie A, ad oggi, è legata più al Napoli che ad altri club del nostro campionato.

Le cifre e lo scambio in Serie A per Franck Kessiè

Tornando in Italia per giocare in una big di Serie A, Franck Kessiè potrebbe essere un’idea per il Napoli. A gennaio si avranno le prime prove di un Napoli senza Anguissa, che rischia di essere arrivato alla sua ultima annata in azzurro, con i soldi dell’Arabia Saudita che potrebbero convincere il camerunense ad accettare la proposta dall’Al-Ahli. E lo stesso club saudita potrebbe scegliere di proporre Kessiè al Napoli già nel mercato invernale, dando agli azzurri anche i 15-20 milioni che servono per completare lo scambio.

Se non dovesse essere a gennaio, in ogni caso, occhio anche alla possibilità di prenderlo a zero a fine stagione con Kessiè che accetterebbe un ingaggio ridotto rispetto a quello attuale, accettando 4-5 milioni di euro a stagione per tornare a giocare in Champions League e in un club che lotta ai vertici della classifica come il Napoli, per tornare a sentirsi importante in uno dei top club d’Europa, affianco a calciatori come Kevin De Bruyne e Lobotka.