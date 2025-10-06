Conte perderà Anguissa: “Convinto da un progetto importante”

Antonio Conte è stato il primo ad opporsi alla separazione da Anguissa, ma il futuro del camerunense rischia di essere comunque lontano da Napoli.

Il motivo è legato alla voglia di cambiare aria, con le intenzioni che erano state già manifestate in passato prima che lo stesso Conte si opponesse, com’è stato confermato da Fabrizio Romano che ha svelato il suo retroscena di calciomercato.

Diversi club si sono fatti avanti su Anguissa, calciatore che piace a mezza Europa, oltre che in Arabia Saudita. Il fuoriclasse del Napoli si è dimostrato essere l’arma in più di Antonio Conte e al quale, lo stesso allenatore salentino, non vorrebbe farne a meno. Ma dovrà innanzitutto per la Coppa d’Africa che lo vede impegnato col Camerun in pieno inverno, oltre che per le possibilità che vengono fuori sul mercato. Un club tornerà a farsi probabilmente avanti, con Conte che a quel punto lo perderà non soltanto per l’impegno con la sua Nazionale.

Anguissa via dal Napoli: la destinazione

Il calciomercato del Napoli potrebbe vedere l’addio di Anguissa, con una destinazione che sarà poi decisa dallo stesso calciatore che potrebbe scegliere di dire addio.

Non a stagione in corso, ma dando la possibilità al Napoli di andare verso un nuovo calciatore, nella prossima estate, non abbandonando la “nave” nel bel mezzo della sua navigazione verso il quinto Scudetto della storia partenopea. Prima il sogno di vincere il suo terzo Scudetto con la maglia azzurra, poi l’addio possibile con destinazione già decisa.

Perché potrebbe tornare lì dove ha già giocato, in Inghilterra, considerando che al Sunderland c’è un progetto che sta convincendo i top player ad accasarsi allo storico club inglese. Ne è la prova la scelta anche di Xhaka che, cercato anche dal Milan, ha poi deciso di firmare per il club neo-promosso e che ha l’alta ambizione di finire nella parte sinistra della classifica facendolo, chiaramente, con ingaggi da top club. Sarà infatti con un ingaggio da più di 6-7 milioni di euro che Anguissa arriverebbe, lasciando così il Napoli per un progetto importante in Premier League.

Le cifre del colpo Anguissa

Dovesse andare via da Napoli, in ogni caso, Frank-André Zambo Anguissa non lo farà lasciando il club di De Laurentiis senza incasso.

Il contratto col Napoli ha scadenza fino al 30 giugno 2027 e questo permette al club partenopeo di incassare una cifra intorno ai 25-30 milioni di euro, considerando il livello raggiunto da Anguissa che, senza ombra di dubbio, è uno dei migliori centrocampisti in Serie A. Che sia per l’Arabia Saudita o appunto per la Premier League, il cartellino di Anguissa ha un valore importante e, chi lo vorrà, dovrà partire dalla base economica dei 20 milioni di euro.