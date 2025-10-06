Lazio: tegola Zaccagni, lesione e lungo stop

Piove sul bagnato in casa biancoceleste. L’attaccante si è fermato per un problema fisico e i tempi di recupero rischiano essere più lunghi del previsto

Il pareggio contro il Torino ha confermato delle evidenti difficoltà in casa Lazio e l’infortunio di Zaccagni complica ancora di più la situazione. Il giocatore si è fermato alla vigilia dell’ultima sfida di campionato per un problema che, almeno inizialmente, sembrava essere poco importante. Poi con il passare delle ore a Formello è cresciuta la preoccupazione per le condizioni dell’esterno ed ora ci sono le prime notizie sulle sue condizioni.

Secondo le ultime indiscrezioni, l’infortunio di Zaccagni è serio e lo stop potrebbe essere lungo. Per il momento si attendono i prossimi giorni per capire come si evolverà meglio la situazione e se magari si potrà avere un anticipo dei tempi. Al momento, comunque, le sensazioni non sono assolutamente positive e questo rappresenta una tegola non di poco conto per quanto riguarda la Lazio.

Lazio: infortunio Zaccagni, le condizioni e quando rientra

L’infortunio di Zaccagni ha rappresentato sin da subito una tegola per la Lazio. L’esterno fino ad oggi è stato l’uomo in più dei biancocelesti ed ora lo stop è una tegola importante. La sosta forse arriva nel momento giusto per consentire al giocatore di recuperare senza forzare troppo i tempi, ma il problema non è di poco conto e quindi ci vorrà ancora un po’ prima di rivederlo in campo.

Stando a Radio Laziale, Zaccagni avrebbe rimediato una lesione tra primo e secondo grado a carico dell’adduttore. Un infortunio meno grave rispetto allo stiramento ipotizzato nelle scorse ore, ma il recupero non sarà immediato e non arriverà prima di due o tre settimane. Un quadro più chiaro lo si avrà sicuramente nei prossimi giorni e in base all’evoluzione delle condizioni fisiche dello stesso giocatore.

La speranza di Sarri è che Zaccagni possa recuperare nel minor tempo possibile. Ma ad oggi la presenza contro Atalanta e Juventus è davvero a forte rischio per questo infortunio. Due sfide che rappresentano un test importante per la Lazio e l’assenza del suo esterno è destinata ad essere molto importante.

Lazio: Zaccagni rientra con il Pisa?

Per il momento non si hanno certezze su quando Zaccagni potrà rientrare a disposizione. La sua assenza contro l’Atalanta per questo infortunio sembra essere sicura. Qualche chance in più contro la Lazio, ma per ora la possibilità maggiore è quella di una convocazione per la trasferta di Pisa.

Una tegola, dunque, molto importante considerato che Zaccagni nella Lazio è uno dei perni e l’infortunio rappresenta una sorta di contrattempo non facile da superare.