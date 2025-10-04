Sarri perde pezzi, infortunio per Zaccagni: i tempi di recupero

Oltre al complicato inizio di stagione che sta vivendo Maurizio Sarri deve fare i conti con altri problemi importanti.

La sua Lazio starebbe perdendo non solo la serenità e fiducia, ma anche pezzi importanti, come ad esempio Mattia Zaccagni, che alla fine salterà la sfida contro il Torino nonostante figurasse tra i convocati. Un’assenza che peserà tantissimo e che si andrà ad aggiungere alle altre altrettanto importanti che difatti costringono Sarri ad affrontare i granata con una formazione rimaneggiata.

La sosta che sta per cominciare, però, potrebbe tendere un assist alla Lazio nel recupero del suo capitano, ma la sensazione è che i tempi di recupero per Zaccagni saranno lunghi.

Sarri perde i pezzi: contro il Torino non giocherà Zaccagni

La notizia di giornata, casa Lazio, è che sicuramente Mattia Zaccagni non giocherà contro il Torino a causa di un infortunio che preoccupa non solo Maurizio Sarri in vista del proseguo della stagione, ma anche il CT Gennaro Gattuso, che aveva convocato il 10 biancoceleste per i prossimi due impegni della Nazionale.

Un problema niente male che andrà rivalutato giorno dopo giorno per capirne l’entità, che comunque non sembrerebbe far dormire sonni sereni neanche al giocatore, che in questo momento storico così complicato per la sua squadra voleva esserci dando il proprio supporto.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi del Corriere dello Sport, Zaccagni non giocherà Lazio-Torino a causa di una sciatalgia. Il capitano biancoceleste si porta dietro questo problema muscolare dall’inizio della stagione, visto che sia dopo il derby che durante la partita contro il Genoa ha zoppicato con evidente difficoltà (nonostante il gol). Insomma, la situazione è da monitorare, non solo perché adesso comincia una sosta importante, ma anche perché i tempi di recupero si pronosticano essere particolarmente lunghi, soprattutto se non si dovesse gestire la cosa nel migliore dei modi.

Svelati i tempi di recupero per Zaccagni

Mattia Zaccagni resterà fermo ai box per una sciatalgia, ovvero un problema muscolare alla schiena che si porterebbe dietro da qualche settimana, sul quale ha giocato e che adesso si sarebbe acutizzato. Il primo ad interessarsi delle condizioni del 10 biancoceleste è il CT Gennaro Gattuso, che lo aveva convocato per i prossimi due impegni della Nazionale.

Qualora Zaccagni rispondesse alla chiamata, si sottoporrà a un iter approfondito di cure a Coverciano, ma la sensazione è che difficilmente la Lazio glielo permetterà, soprattutto se i presupposti sono questi. Lotito e Sarri opteranno per la sua permanenza a Roma, così da sottoporlo ad accertamenti con lo staff medico del club, che potrà fare anche chiarezza sui tempi di recupero del numero 10, che spera di riuscire a tornare a disposizione per la sfida contro l’Atalanta di rientro dalla sosta. Staremo a vedere.