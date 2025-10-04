Inter, valzer dei difensori: il nuovo centrale dal Portogallo

L’Inter lavora sul calciomercato alla ricerca di nuovi difensore: l’opportunità più concreta arriva dal Portogallo

Il momento dell’Inter racconta di una squadra in crescita. Le ultime vittorie consecutive hanno portato i nerazzurri a lottare per le prime posizioni in classifica, nonostante qualche delusione di troppo sia già arrivata nella prima parte di stagione. La Beneamata ha incassato due sconfitte pesanti contro Udinese e Juventus, che hanno aumentato i rumors di rivoluzione necessaria.

In realtà, Cristian Chivu ha tenuto la barra dritta, ha insistito sotto il profilo del gioco e ha lavorato parecchio sul campo, trovando una reazione importante da parte del gruppo. I nerazzurri sono riusciti a conquistare due vittorie su due in Champions League e hanno grande fiducia per il resto della stagione. Certo, contro la Cremonese non si può sbagliare per credere nello scudetto.

L’Inter vuole rinforzare la difesa: pronti due addii

La situazione dell’Inter in difesa ha fatto discutere parecchio già la scorsa estate. L’età di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, anche per via del finale della scorsa stagione, ha aumentato i rumors su un possibile acquisto proprio nel cuore della difesa a tre. Lì serve un marcatore pure, abile anche nel mantenere la difesa alta.

Chivu, infatti, ha uno stile di gioco che alza parecchio il baricentro della squadra, motivo per cui potrebbe essere una mossa intelligente acquistare un difensore giovane e abile nel recuperare lo spazio alle sue spalle. Il profilo preferito dal club era quello di Giovanni Leoni, ma poi l’inserimento del Liverpool e gli alti costi hanno cambiato le cose.

Di fatto, l’unico cambio – alla prova dei fatti – è stato l’arrivo di Akanji e la partenza di Pavard. Poco c’entra con gli equilibri al centro, per cui l’Inter dovrà tornare a lavorarci per il prossimo giugno, quando Acerbi e de Vrij dovrebbero partire a zero.

Nehuen Perez bene con il Porto: l’Inter ci pensa

I margini di spesa non sono così importanti. Ultimamente sono stati accostati ai nerazzurri profili come Upamecano e Konaté, ma sono nomi difficili per la concorrenza e l’ingaggio.

Un profilo più spendibile potrebbe essere quello di Nehuen Perez. Conosce già il calcio italiano e sta facendo molto bene con il Porto, che ha subito solo un gol in questa stagione e dall’arrivo di Farioli. Il prezzo è sui 20 milioni di euro, neanche troppo per il nuovo titolare in difesa.