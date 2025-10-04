Inter, valzer dei difensori: il nuovo centrale dal Portogallo

L’Inter lavora sul calciomercato alla ricerca di nuovi difensore: l’opportunità più concreta arriva dal Portogallo

Il momento dell’Inter racconta di una squadra in crescita. Le ultime vittorie consecutive hanno portato i nerazzurri a lottare per le prime posizioni in classifica, nonostante qualche delusione di troppo sia già arrivata nella prima parte di stagione. La Beneamata ha incassato due sconfitte pesanti contro Udinese e Juventus, che hanno aumentato i rumors di rivoluzione necessaria.

Perez in campo con il Porto
Il nuovo difensore all’Inter dal Portogallo (LaPresse) – calciomercato24.com

In realtà, Cristian Chivu ha tenuto la barra dritta, ha insistito sotto il profilo del gioco e ha lavorato parecchio sul campo, trovando una reazione importante da parte del gruppo. I nerazzurri sono riusciti a conquistare due vittorie su due in Champions League e hanno grande fiducia per il resto della stagione. Certo, contro la Cremonese non si può sbagliare per credere nello scudetto.

L’Inter vuole rinforzare la difesa: pronti due addii

La situazione dell’Inter in difesa ha fatto discutere parecchio già la scorsa estate. L’età di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, anche per via del finale della scorsa stagione, ha aumentato i rumors su un possibile acquisto proprio nel cuore della difesa a tre. Lì serve un marcatore pure, abile anche nel mantenere la difesa alta.

Acerbi con la maglia dell'Inter
Acerbi andrà in scadenza a fine stagione (LaPresse) – calciomercato24.com

Chivu, infatti, ha uno stile di gioco che alza parecchio il baricentro della squadra, motivo per cui potrebbe essere una mossa intelligente acquistare un difensore giovane e abile nel recuperare lo spazio alle sue spalle. Il profilo preferito dal club era quello di Giovanni Leoni, ma poi l’inserimento del Liverpool e gli alti costi hanno cambiato le cose.

Di fatto, l’unico cambio – alla prova dei fatti – è stato l’arrivo di Akanji e la partenza di Pavard. Poco c’entra con gli equilibri al centro, per cui l’Inter dovrà tornare a lavorarci per il prossimo giugno, quando Acerbi e de Vrij dovrebbero partire a zero.

Nehuen Perez bene con il Porto: l’Inter ci pensa

I margini di spesa non sono così importanti. Ultimamente sono stati accostati ai nerazzurri profili come Upamecano e Konaté, ma sono nomi difficili per la concorrenza e l’ingaggio.

Perez in marcatura su Dybala
Perez può essere il difensore che serve all’Inter (LaPresse) – calciomercato24.com

Un profilo più spendibile potrebbe essere quello di Nehuen Perez. Conosce già il calcio italiano e sta facendo molto bene con il Porto, che ha subito solo un gol in questa stagione e dall’arrivo di Farioli. Il prezzo è sui 20 milioni di euro, neanche troppo per il nuovo titolare in difesa.

