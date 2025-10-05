Ultima chance per Pioli: già scelto il nuovo allenatore

Stefano Pioli rischia l’esonero dopo Fiorentina-Roma: l’ennesima sconfitta dei Viola porterebbe al suo addio e l’innesto di un nuovo tecnico.

La Fiorentina di Stefano Pioli è in un momento di classifica estremamente complicato e e l’inizio della stagione è il peggiore che si potesse immaginare: c’è crisi totale e ora il rischio esonero.

La Viola ha iniziato la stagione davvero male, con appena tre punti in cinque partite che hanno creato un momento di crisi e preoccupazione nella tifoseria e nella dirigenza ma anche nel gruppo squadra che è consapevole degli errori che ha commesso e del tunnel negativo che sta attraversando.

Fiorentina: ultima chance per Pioli

Il colpevole principale resta Stefano Pioli che non è riuscito a migliorare la Fiorentina e soprattutto non riesce a trovare la cura ai problemi del club che non ha giocato mai in maniera convincente in questo periodo e non ha saputo dare il cambio necessario alla squadra.

L’arrivo di Pioli alla Fiorentina non ha portato alcun miglioramento ai Viola che dopo Raffaele Palladino pensavano di poter fare bene me invece non hanno trovato alcuna nota positiva.

Secondo le ultime notizie, è l’ultima chance per Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina: oggi rischia l’esonero.

Pioli verso l’esonero? Con la Roma ultima chance

La Fiorentina di Stefano Pioli non ha ancora vinto una partita in questa Serie A fino a questo momento. Sono arrivati tre pareggi e due sconfitte nelle prime cinque partite e uno score che ha completamente disintegrato la felicità e gli aspetti positivi che sono stati costruiti negli ultimi anni.

La partita contro la Roma potrebbe essere decisiva per il futuro di Stefano Pioli. Se dovesse arrivare un’altra sconfitta e soprattutto l’ennesima prestazione sottotono da parte della squadra toscana, l’esonero di Pioli diventerebbe una possibilità concreta.

Inoltre sarebbe anche il momento giusto per il cambio allenatore: c’è la sosta per le nazionali per permettere all’eventuale nuovo allenatore di lavorare con il gruppo.

Esonero Pioli: la Fiorentina pensa a Marco Rose

L’esonero di Pioli sta diventando una possibilità concreta per la Fiorentina. Rocco Commisso non è affatto contento di come è stata gestito l’inizio della stagione e per questo l’addio dell’ex allenatore del Milan sembra dietro l’angolo.

Al suo posto è nata una nuova idea: la Fiorentina pensa a Marco Rose come nuovo allenatore. Esperto anche in campo europeo e di grande carisma, l’allenatore tedesco sarebbe perfetto per le esigenze della Fiorentina.