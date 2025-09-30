Pioli rischia l’esonero per “colpa” di tre calciatori: il sostituto

La Fiorentina di Stefano Pioli non riesce a vincere e l’inizio della stagione è il peggiore che si potesse immaginare: la crisi è totale.

La Viola ha iniziato malissimo la stagione, con appena tre punti in cinque partite che hanno aperto inevitabilmente un momento di crisi totale e preoccupazione nella tifoseria e nella dirigenza ma anche nel gruppo che è ben consapevole delle difficoltà che sta attraversando e che potrebbero rendere complicatissimo il cammino in campionato verso gli obiettivi prefissati.

Il futuro della Fiorentina passa necessariamente dalle prossime partite che dovranno portare risultati positivi e soprattutto prestazioni di grande importanza dal punto di vista della proposta di gioco.

Fiorentina nel caos: Pioli a rischio esonero?

La Fiorentina non riesce a vincere in Serie A. La classifica parla chiaro e definisce il momento dei Viola come uno dei più difficili dell’era Commisso, oltre che tra i peggiori di sempre nell’era dei tre punti. Zero vittorie, due pareggi e tre sconfitte in cinque partite portano a una crisi totale che ora solo l’allenatore e l’unità del gruppo possono risolvere.

L’arrivo di Pioli sembrava poter essere un toccasana ma così non è stato: ci sono enormi difficoltà che il tecnico non sa come gestire e risolvere.

Secondo le ultime notizie, la Fiorentina starebbe anche prendendo in considerazione l’esonero di Pioli: la società vorrebbe evitarlo ma ora il momento è complicatissimo.

Esonero Pioli: i “colpevoli” sono gli attaccanti

L’esonero di Stefano Pioli è un argomento caldissimo in casa Fiorentina. Lo score dopo cinque giornate è pesantemente insufficiente e per questo motivo si pensa al cambio in panchina. Inoltre con l’arrivo dell’ex allenatore dell’Al-Nassr sono spariti dai radar anche i gol degli attaccanti.

Moise Kean è in crisi totale, con appena un tiro in porta in cinque partite e zero gol all’attivo. Stessa sorte per Piccoli e Gudmundsson, gli altri due attaccanti con più minutaggio nella rosa di Pioli. Tre calciatori che dovrebbero determinare e che, invece, sono lontanissimi dalla miglior condizione psico-fisica.

Il futuro di Pioli passa anche dai gol dei suoi attaccanti e dalle conseguenti vittorie: le sfide contro Sigma Omolouc e Roma tra giovedì e domenica decideranno il futuro del tecnico.

De Rossi un’idea per la panchina della Fiorentina

L’esonero di Pioli potrebbe essere comunicato da un momento all’altro dalla Fiorentina, soprattutto se in questa settimana dovessero arrivare risultati negativi. La sosta nazionali farebbe da aiuto concreto alla società che affiderebbe subito la panchina a un nuovo allenatore con la speranza di riprendere il cammino positivo.

Daniele De Rossi è uno dei nomi in lista per la panchina della Fiorentina. L’allenatore romano è in attesa di una chiamata importante e la Viola rappresenterebbe un grande passo per la sua carriera.