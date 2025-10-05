Thiago Motta torna in Serie A: svelato dove allenerà

Fermo dall’ultima complicata esperienza sulla panchina della Juventus, Thiago Motta avrebbe trovato sistemazione per questa stagione.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’italo-brasiliano sarebbe il nome in cima alla lista dei desideri della dirigenza, alla ricerca di un profilo giovane e di prospettiva al quale affidare la squadra, e di conseguenza anche l’ambizioso progetto tecnico, dopo un inizio di stagione che complicato è dire veramente poco. Le parti non sarebbero ancora entrate ufficialmente in contatto, ma la sensazione è che da qui ai prossimi giorni le cose possano seriamente cominciare a cambiare, con Motta sempre più vicino al ritorno in Serie A proprio durante questa sosta per le Nazionali.

Thiago Motta torna in Serie A

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Thiago Motta, sempre più vicino al rientro in Serie A dopo questi mesi di studio e riflessione lontano dai campi. Dopo l’importante e soddisfacente avventura alla guida del Bologna, l’italo-brasiliano ha riscontrato più di qualche difficoltà alla Juventus che ne ha seriamente condizionato status e curriculum, e non è un caso che oggi sia senza squadra.

Però c’è da dire che sarà così ancora per poco, visto che Thiago Motta potrebbe tornare ad allenare in Serie A a partire da questa sosta. Nulla di confermato per il momento, anche perché non ci sarebbe neanche stato un contatto diretto tra le parti, ma fonti vicine alla società confermerebbero questa soluzione in vista del proseguo della stagione.

Stando dunque a quanto riportato dalle ultime notizie, Thiago Motta potrebbe essere l’erede di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina. L’ennesima sconfitta di questo complicato inizio di stagione potrebbe costare la panchina all’attuale tecnico Viola, che nel post partita contro la Roma ha comunque cercato di sottolineare gli aspetti positivi di una prestazione che comunque non permette alla squadra toscana di smuovere un po’ la sua complicata classifica.

Il nome di Thiago Motta starebbe prendendo sempre più quota dalle parti di Firenze. L’italo-brasiliano, ancora senza squadra dopo l’esonero dalla Juventus nella scorsa stagione, potrebbe essere il sostituto ideale di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina.

La Viola starebbe infatti seriamente mettendo in discussione l’operato, fino a questo momento deludente, dell’ex Milan ed Al-Nassr, che da quando è tornato al Franchi ha fatto tante promesse non mantenendone neanche una. Basti pensare che quello della Fiorentina in campionato è l’avvio peggiore della storia con 3 pareggi ed altrettante sconfitte in 6 partite di Serie A, rendimento inaccettabile che potrebbe portare il club toscano ad esonerare Pioli nel corso di questa sosta qualora la società la ritenesse la soluzione più giusta per ripartire. Staremo a vedere.