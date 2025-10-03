Maxi offerta per Spalletti: è pronto a dire sì

Aggiornamenti sul futuro di Spalletti: ecco le ultimissime relative all’ex ct della Nazionale che adesso è pronto a tornare di nuovo in panchina.

C’è un grande colpo di scena nella trattativa per il ritorno in panchina di Spalletti. A spuntarla fuori, alla fine, potrebbe essere un club a sorpresa che ha messo sul piatto una ricca offerta per convincere l’ex ct a firmare.

Le parti sono in contatto e Spalletti ha preso qualche giorno di tempo prima della risposta definitiva. E’ affascinato dall’idea di poter intraprendere questa nuova esperienza in un campionato nuovo e con un ingaggio davvero importate.

L’addio improvviso dalla Nazionale del giugno scorso, ha messo spalle al muro Spalletti che si è ritrovato da un momento all’altro senza squadra.

Ecco perché, dopo essere rimasto fermo per mesi, l’ex ct dell’Italia adesso è pronto a ripartire con una nuova esperienza suggestiva che potrebbe segnare il suo futuro in panchina.

Dove sta andando Spalletti?

Dopo la vittoria dello Scudetto con il Napoli e l’esperienza agli Europei con la Nazionale, Spaletti aveva come obiettivo quello di riportare l’Italia ai Mondiali.

Purtroppo l’esperienza in azzurro è stata interrotta a causa di alcune situazioni che hanno portato la Federazione ad allontanare il mister di Certaldo per puntare su Gattuso.

Rimasto senza squadra, nonostante i contatti con diverse società turche, alla fine Spalletti ha preferito attendere e ad oggi è ancora libero.

Dal campionato di Serie A non è arrivata alcuna proposta ed ecco perché adesso Spalletti sta pensando realmente di andare all’estero.

C’è l’opportunità di allenare in Arabia Saudita, con una squadra che è pronta a fare follie per prenderlo.

Nuova squadra per Spalletti: ecco gli ultimi aggiornamenti

Dopo mesi di stop, Spalletti è pronto a ripartire. Il tecnico, reduce dalla delusione causata dall’esonero dall’Italia, è finito nel mirino di alcune società. Dopo aver detto di no alla Turchia e all’Arabia Saudita, adesso – secondo quanto riportato da tmw – sta prendendo in considerazione la proposta che gli è arrivata dal campionato del Qatar. Infatti, i dirigenti sono pronti a convincerlo a suon di petrodollari per portare sulla panchina dell’Al-Sadd Sport Spalletti che potrebbe finire a Doha. La società ha già avviato le interlocuzioni con l’entourage dell’allenatore. C’è una proposta importante di 2 anni con cifre davvero alte. A 66 anni, Spalletti potrebbe prendere in considerazione questa offerta che lo porterebbe a cambiare vita