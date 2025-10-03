“Conte ha un altro accordo”: ultimo anno al Napoli, scelta la squadra

Il futuro di Antonio Conte è di nuovo al centro di grandi discussioni: ha scelto di restare al Napoli ma ora si parla già di addio.

L’attuale allenatore dei partenopei è sicuramente tra i più bravi in circolazione e uno di quelli che può cambiare le sorti delle stagioni di tutte le squadre. Ha allenato partendo da diverse situazioni e il risultato finale è stato sempre legato a vittorie importanti e storiche, come quella dello scorso anno al Napoli che gli ha permesso di restare e di gestire a modo suo la costruzione della rosa.

Antonio Conte è anche tra gli allenatori più chiacchierati e discussi dell’intero panorama calcistico italiano e ora il suo futuro è tornato a farla da padrona dopo pochissime setttimane dall’inizio della stagione.

Futuro Antonio Conte: tornano le voci di addio

Antonio Conte e il Napoli hanno deciso di continuare insieme dopo la vittoria storica e stoica dello Scudetto avvenuta nella scorsa stagione. Il tecnico leccese, il suo staff e la squadra hanno compiuto un mezzo miracolo sportivo nella scorsa stagione e ora proveranno a difendere il titolo fino alla fine della stagione, con il sogno di riconfermarsi.

Il nome di Antonio Conte è sempre estremamente divisivo, tra chi lo vorrebbe sulla panchina della propria squadra del cuore e chi, invece, lo reputa non adatto ad alcuni top club.

Conte e il Napoli hanno deciso di restare insieme ma ora si torna a parlare di addio a fine stagione: c’è chi è certo di un accordo già raggiunto.

Conte-Napoli: addio per la Juventus

Antonio Conte e il Napoli sono al passo d’addio? Potrebbe essere l’ultima stagione del tecnico salentino sulla panchina azzurra ma al momento è prestissimo per dare sentenze: tutto dipenderà da come andrà la stagione.

Massimo Brambati, procuratore sportivo ed ex calciatore, è certo che Antonio Conte sia pronto a lasciare il Napoli a fine stagione per fare ritorno alla Juventus. E soprattutto è certo che lo stesso club bianconero abbia deciso di affidarsi ancora a Tudor per evitare contratti a lungo termine che avrebbero reso impossibile il colpo Conte a fine stagione.

Conte alla Juventus è una voce di mercato che torna costantemente e che ora può trovare fondamenta: “Sono convinto che la Juventus stia ancora aspettando Conte“, ha detto Massimo Brambati ai microfoni di TMW Radio.

Conte-Juventus: a fine stagione accordo possibile

Il futuro di Conte può essere davvero alla Juventus. Ci sono possibilità che si concretizzi l’addio al Napoli per il grande ritorno in bianconero ma tra il dire e il fare c’è ancora una stagione di mezzo che può portare a grandi sorprese.

Il futuro di Conte è in bilico ma è pienamente concentrato solo sul Napoli e sulla stagione appena iniziata che può regalare grandi soddisfazioni al gruppo azzurro.