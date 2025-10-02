Juventus, Bremer ai saluti: l’erede dalla Premier League

Assente in Champions League contro il Villarreal, Bremer resta uno dei pezzi pregiati della Juventus di Igor Tudor

Reduce da un grave infortunio che gli ha fatto saltare praticamente per intero la scorsa stagione, Bremer è tornato in campo riprendendo le redini della difesa della Juventus. Ma occhio all’assalto dalla Premier League.

Le ultime partite lo hanno confermato: c’è una Juventus con Bremer e una senza. La presenza del brasiliano in campo, infatti, incide e non poco sul rendimento della difesa bianconera. Il grave infortunio patito all’inizio della passata stagione aveva privato la Juventus di un elemento imprescindibile e senza un vero e proprio sostituto all’altezza in rosa. Lo sa bene Igor Tudor che al difensore brasiliano ha affidato le chiavi della sua squadra.

Arrivato per poco meno di cinquanta milioni di euro dal Torino nell’estate del 2022, allo stato attuale Gleison Bremer ha altri quattro anni di contratto con la Juventus dopo il rinnovo di contratto siglato poco più di un anno fa. Nonostante ciò, non mancano le voci relative a un possibile addio dell’ex Sao Paulo, finito soprattutto nel mirino di diversi club inglesi. Ad onor del vero, ci aveva fatto più di un pensierino anche il Real Madrid, ma nelle ultime ore il club spagnolo si sarebbe defilato perché non intenzionato a sborsare gli oltre sessanta milioni di euro necessari per portare via Bremer da Torino.

Calciomercato Juventus, Bremer verso la Premier League

Discorso diverso, invece, per i club di Premier League interessati a Bremer. In particolar modo, Arsenal, Manchester City e Chelsea sarebbero disposte ad accontentare sotto il profilo economico sia la Juventus che il giocatore nelle prossime sessioni di calciomercato. Ed è proprio dalla Premier League che potrebbe arrivare il sostituto di Gleison Bremer alla Juventus.

Il nome giusto, infatti, potrebbe essere quello di John Stones. L’esperto difensore inglese (31 anni compiuti lo scorso maggio) è in scadenza di contratto col Manchester City e quasi certamente il suo futuro non sarà più tra le fila dei Citizens. E la Juventus potrebbe rappresentare una soluzione interessante per il difensore classe ’94.