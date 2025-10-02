Brutte notizie, c’è lesione: svelati i tempi di recupero

La preoccupazione che c’era sulle condizioni del giocatore è stata confermata dai risultati degli esami ai quali è stato sottoposto.

Notizie peggiori non potevano arrivare insomma. Si parla infatti di una lesione muscolare che terrà uno dei pilastri della formazione titolare lontano dal campo per un po’ di tempo. Adesso toccherà all’allenatore capire come fare fronte a quest’assenza, che sicuramente peserà nell’economia generale di una stagione che peggio non poteva cominciare. Fare a meno di un leader del genere non sarà assolutamente semplice, ma la squadra dovrà farne l’abitudine, anche perché il calciatore salterà diverse partite importanti prima di tornare in campo.

Infortunio e tegola: c’è lesione

Proprio nel momento in cui la squadra sembrava avere reagito arriva la notizia che spezza le gambe (e le certezze) a giocatori ed allenatore. La preoccupazione era già tanta, ma i risultati degli esami strumentali ai quali si è sottoposto oggi il giocatore hanno giustificato il pessimismo che aleggiava attorno alle sue condizioni.

Notizie peggiori non potevano arrivare, anche perché per via di questo infortunio il leader della difesa salterà diverse partite. Da capire quante, visto che i tempi di recupero ufficiali non sarebbero stati ancora comunicati, ma la sensazione è che l’allenatore dovrà tornare una soluzione (semi) permanente per riuscire a sostituirlo.

Stando dunque a quanto riportato dalla Lazio stessa nel consueto appuntamento con il suo report medico, Adam Marusic ha riportato una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro. Il fatto che sia “lieve” fa un po’ tirare un sospiro d sollievo a Maurizio Sarri, ma a prescindere l’infortunio del serbo non fa dormire sonni tranquilli al tecnico bianconceleste, che dovrà capire come sostituirlo senza avere in rosa una vasta gamma di scelta all’altezza della situazione.

Svelati i tempi di recupero

Adam Marusic ha riportato una lesione al bicipite femorale sinistro, il che significa che sicuramente salterà la sfida in programma domenica tra la Lazio e il Torino dell’ex Marco Baroni, così come è inevitabilmente in dubbio la sua presenza nei prossimi due impegni della Serbia.

Il fatto è che al momento non si conoscono bene i tempi di recupero il serbo, nel senso che la società bianconceleste nel report medico non li ha comunicati risultando vaga. Ovviamente il classe 1992 verrà valutato giorno dopo giorno dallo staff medico di Maurizio Sarri nel corso di questa sosta, e non è da escludere che possa tornare a disposizione subito per la sfida contro l’Atalanta, ma la sensazione è che in quel caso si potrebbe decidere di non forzarlo per averlo poi al 100% contro la Juventus, ma molto dipenderà ovviamente da come andrà il suo programma di recupero. Staremo a vedere.