Infortunio e tempi lunghi: assalto per sostituirlo con Yildiz, le cifre

L’infortunio con tempi lunghissimi obbliga il top club a fare delle valutazioni sulla trequarti offensiva e queste portano a Kenan Yildiz.

Il numero 10 bianconero è incedibile per la Juventus, ma occhio a quelle che sono le cifre a tre zeri che obbligherebbero la Juventus a fare delle scelte, qualora il giocatore volesse andar via e soprattutto per le elevatissime cifre economiche che arriverebbero, a quel, punto, nelle casse dei bianconeri.

Nel calcio moderno, a determinati prezzi, si fa fatica ad alzare i muri che comunque sta provando a tenere alti il club bianconero che, con Tudor in panchina sta vedendo la consacrazione del talento turco, chiamato a vivere una stagione davvero da 10 e col “peso” di raccogliere quella che è l’eredità pesante di Alex Del Piero, calciatore e leggenda del calcio italiano sul quale vengono fatti spesso accostamenti. A puntare forte sul turco è uno dei top club che punta forte alla Champions League e che, per completare un attacco tagliato in due da un infortunio con tempi lunghi, starebbe puntando proprio sul fuoriclasse bianconero.

Calciomercato: Yildiz è la scelta “a tre zeri” dopo l’infortunio

Si gode Yildiz la Juventus e lo fa vedendo il suo valore economico aumentare sempre di più. I sessanta o settanta milioni dei quali si parlava al termine della stagione scorsa, non basteranno più per chi vorrà portarselo a casa.

Il valore del cartellino di Kenan Yildiz è infatti cresciuto a dismisura. Chi lo vorrà davvero, dovrà spingersi in un’offerta a tre zeri. È il caso di un top club d’Europa che ha messo nel mirino la Premier League, oltre che un cammino importante in Champions, da candidata al titolo.

Dopo l’infortunio di Madueke, infatti, si sono riaccese le voci su un trasferimento di Kenan Yildiz all’Arsenal di Arteta. Lo sfortunato infortunio con tempi lunghi di almeno due mesi, sta spingendo i Gunners a fare una scelta a gennaio e che porterebbe proprio ad Yildiz perché Madueke, quando tornerà a disposizione dello spagnolo, potrebbe non bastare più allo stesso club londinese.

Yildiz, offerta da capogiro: l’Arsenal fa sul serio

Come hanno riportato dalla Spagna e precisamente da Fichajes.net, quello che è un obiettivo anche dell’Atletico Madrid, vede oggi l’interesse dell’Arsenal che si spingerà in un’offerta da capogiro per lui.

Si tratta di un’offerta da 100 milioni che potrebbe far vacillare la Juventus sulle intenzioni di trattenere lo stesso Yildiz, che è uno dei principali talenti della nostra Serie A. A quelle cifre, sarà difficile dire di “no” e la Juventus, dovesse presentarsi tale ipotesi, farà delle valutazioni.