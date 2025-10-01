Vlahovic può restare: chi parte per Chiellini?

Aggiornamenti di calciomercato sul futuro di Dusan Vlahovic. Dichiarazioni a sorpresa da parte di Giorgio Chiellini che è uscito allo scoperto tornando ad affrontare questo delicato tema.

Ecco le ultimissime notizie relative al destinod el calciatore serbo che è tornato di nuovo protagonista alla Juventus, con prestazioni importanti che l’hanno fatto tornare al centro dell’attenzione mediatica e non solo.

In questi giorni, infatti, si sono susseguite le voci relative al suo futuro con diversi sondaggi da parte di Bayern Monaco e Barcellona. Ma cosa c’è di vero?

Chiellini, infatti, nel pre partita della sfida di Champions League non ha escluso la clamorosa possibilità di una permanenza alla Juventus di Vlahovic.

Semplice suggestione o verità?

C’è ancora tanto da fare in casa Juventus con la dirigenza che si è appena organizzata e attende ancora il nuovo direttore sportivo che dovrà arrivare molto presto.

Ad oggi, infatti, c’è Comolli al vertice che si avvale della collaborazione di altre figure con Comolli e lo stesso Chiellini, sempre più addentrato nelle dinamiche del club.

Ed è proprio l’ex capitano della Juventus che è uscito allo scoperto riguardo il futuro di Dusan Vlahovic.

Dusan Vlahovic resta alla Juve? Cosa ha detto Chiellini

Ai microfoni di Amazon Prime, Chiellini ha ribadito un concetto semplice su Dusan Vlahovic.

“Vlahovic può restare? Nulla è impossibile, vediamo. La stagione è appena iniziata, è ancora lunga. Andremo avanti e poi ci siederemo a tavolo con lui. Abbiamo fiducia ed il merito è tutto suo, si è sempre allenato bene ed ha dimostrato di essere un vero professionista. Non ci ha mai dato problemi e abbiamo sempre avuto la consapevolezza di voler puntare su di lui quest’anno. E’ della Juventus, poi vedremo cosa succederà”.

Seppur si danno per buone le parole di Chiellini, restano dei dubbi visto che in caso di permanenza di Vlahovic qualcuno dovrebbe fargli spazio e ad oggi la Juve ha investito tanto proprio in attacco con David e Openda.

Dunque, è difficile immaginare una convivenza forzata di 3 giocatori che rischiano di pestarsi i piedi e creare problemi all’interno della rosa di Tudor che già per il momento è costretto a tenere fuori, di volta in volta, due dei tre.

Juventus: poche speranze per la permanenza di Vlahovic

E’ difficile ricomporre una situazione che ormai è destinata a restare tale. E’ davvero complesso pensare ad un rinnovo di Dusan Vlahovic che in questo momento è concentrato solo sul campo. L’obiettivo del calciatore è trovare la giusta continuità e mettersi in mostra anche per trovare una squadra in vista della prossima stagione, visto che ormai la Juventus ha deciso di tenerlo fino al termine del suo contratto.