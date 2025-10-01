Milan: blitz in Spagna, 25 mln per il nuovo bomber

L’attacco rossonero potrebbe necessitare di un intervento in caso di addio di Gimenez e gli occhi di Tare sono puntati direttamente in Spagna

Il Milan sta già lavorando per il futuro. L’inizio di campionato ha sicuramente aumentato l’entusiasmo in tutto l’ambiente rossonero, ma in via Aldo Rossi si ha la consapevolezza di come in una stagione molto lunga gli ostacoli sono dietro l’angolo e c’è bisogno comunque di essere pronti a qualsiasi imprevisto. Uno di questi è sicuramente quello di una rosa non pienamente completa in diversi ruoli.

In attacco il passaggio al 3-5-2 ha cambiato un po’ le strategie. Ad oggi numericamente si è assolutamente in regola, ma a livello di prestazioni ancora no tanto che in molte occasioni Allegri ha scelto anche Loftus-Cheek. Un intervento in quel ruolo durante il calciomercato invernale non è da escludere e per questo motivo attenzione alla possibilità di andare a sondare il terreno per uno dei migliori elementi della Lega.

Calciomercato Milan: occhi in Spagna, servono 25 milioni

Il Milan ad oggi preferisce prendersi del tempo e non accelerare almeno in attacco. Gimenez rappresenta una grande incognita per i rossoneri e una sua permanenza fino a giugno non è così certa. Si è parlato tanto nelle ultime ore di contatti con Lewandowski visto il contratto in scadenza in estate. Ma il discorso del polacco è più rinviato a giugno. In Spagna c’è un altro giocatore che si sta mettendo in evidenza con numeri davvero importanti.

Stiamo parlando di Mikautadze. Il georgiano, acquistato in estate dal Villarreal, nelle ultime partite ha messo a referto due gol e un assist, ma in generale sta dimostrando tutte le sue qualità. Una idea per il Milan nel calciomercato invernale soprattutto se il club spagnolo non dovesse andare avanti in Champions League. Naturalmente non si tratta di una operazione semplice da chiudere per diversi motivi.

Il principale è sicuramente il prezzo. Il Villarreal difficilmente lo lascerà andare via per una formula differente rispetto a quella di un trasferimento definitivo e serviranno 25 milioni per strapparlo agli spagnoli durante il prossimo calciomercato. Una idra comunque per il Milan, che con una cessione di Gimenez potrebbe comunque decidere di andare forte su Mikautadze.

Mercato Milan: Mikautadze idea per l’attacco

Prima si arriverà a gennaio e poi si ragionerà su come andare a rinforzare la rosa. Il nome di Mikautadze è comunque da tenere in considerazione per il Milan vista la sua duttilità. Senza dimenticare che parliamo ancora di un calciatore giovane e che sta dimostrando comunque qualità.

Per il momento si è ancora nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà. Ma si tratta di una pista da attenzionare visto che il profilo di Mikautadze si sposa alla perfezione con il modo di giocare del Milan.