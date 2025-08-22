Affare Gimenez in Serie A: si fa scappare l’annuncio, dove giocherà

Santiago Gimenez sta facendo parlare molto di sé per questi ultimi giorni di mercato: può lasciare subito il Milan.

Il futuro dell’attaccante messicano è in bilico visto che Massimiliano Allegri non lo ritiene la prima scelta e ha chiesto un altro 9 che potesse diventare potenzialmente il titolare della rosa rossonera per questa nuova stagione che sta per iniziare. L’esperimento con Leao e Pulisic a giocare come punte ha funzionato e ora il tecnico toscano vuole continuare con due attaccanti, uno più “pesante” come potrebbe essere Boniface, e uno più mobile, come potrebbe essere Leao o Pulisic.

Per questo motivo Santiago Gimenez è dato per partente, con molte squadre che sono pronte a prenderlo: ora è proprio l’ex Feyenoord a rompere il silenzio.

Calciomercato Milan: addio Gimenez? Le ultime

Il MIlan è ancora un cantiere aperto, soprattutto nel reparto offensivo. Verrà ufficializzato a breve l’acquisto di Boniface dal Bayer Leverkusen e per il Bebote la situazione legata al mercato potrebbe cambiare repentinamente.

Il rapporto tra Santiago Gimenez e Massimiliano Allegri non è dei migliori. Il tecnico non lo reputa all’altezza degli altri attaccanti e pare che non gli abbia dato alcuna rassicurazione sul minutaggio che avrà a disposizione durante la stagione, quindi anche il messicano pare si sia risentito di ciò.

Secondo le ultime notizie di mercato, la cessione di Gimenez può verificarsi entro la fine di agosto: ci sono squadre in Serie A pronte a prenderlo subito.

Futuro Santiago Gimenez: parla il messicano

Il Milan sta cercando di cedere Santiago Gimenez entro la fine del mercato estivo. È stato già dato mandato alla sua agente, Rafaela Pimenta, di trovare un acquirente che sborsi 28 milioni di euro per prendere il messicano.

“L’unica verità è che domani inizia la Serie A! E sarà una stagione incredibile! Forza Milan!“, ha scritto El Bebote Santiago Gimenez sul suo account X (Twitter) e queste parole hanno anche un peso specifico importante dal punto di vista del mercato.

La Roma è fortemente interessata a Santiago Gimenez ma ora le sue parole d’amore e di “lotta” per il Milan sembrano rompere le uova nel paniere al ds giallorosso Massara che stava provando ad acquistarlo dal Milan per regalare un’altra punta a Gasperini.

Gimenez vuole restare al Milan

Santiago Gimenez vuole restare al Milan. La sua volontà è quella di giocarsi il posto da titolare con tutti gli altri attaccanti in rosa e dimostrare a Massimiliano Allegri che può essere l’uomo giusto da cui prendere i gol necessari per fare bene per tutta la stagione.

La Roma ci proverà fino all’ultima ora di mercato per regalare a Gasperini un attaccante moderno e diverso da Dovbyk, ormai fuori dagli schemi giallorossi e dalle gerarchie del nuovo allenatore.