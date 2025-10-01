A zero in estate: la Juve anticipa l’affare

I bianconeri sono al lavoro per rinforzare la rosa. Possibile una chance direttamente dalla Spagna se non ci dovesse essere il rinnovo del contratto

La Juventus è sicuramente partita con il piede giusto in questa stagione nonostante gli ultimi tre pareggi consecutivi. Una frenata che sta portando i bianconeri a fare delle riflessioni anche in ottica calciomercato invernale. La squadra sta dimostrando di poter ancora essere rinforzata in tutti i ruoli e Comolli nelle prossime settimane proverà ad individuare i giocatori giusti da portare in rosa magari sin da subito.

E attenzione alla possibile occasione dalla Spagna. Il contratto è in scadenza nel 2026 e la trattativa per il rinnovo vive una fase di stand-by. Al momento molte squadre stanno sondando il terreno in ottica estate, ma la Juventus potrebbe anche decidere di anticipare l’affare e portarlo in bianconero già nel prossimo calciomercato. Una idea non semplice da concretizzare, ma da seguire con attenzione in futuro.

Calciomercato Juve: idea dal Barcellona, arriva con lo sconto

È una Juventus che vuole essere protagonista sia in Italia che in Europa e per farlo ha assolutamente bisogno di rinforzi nel prossimo calciomercato. In questo inizio di stagione qualche lacuna è stata evidenziata e quindi toccherà a Comolli trovare una soluzione per consentire a Tudor di alzare ancora di più la qualità della rosa.

E un nome che potrebbe fare a caso della Juventus è proprio Eric Garcia. Il Barcellona non sembra intenzionato a privarsi del giocatore, ma il contratto in scadenza e le mosse del PSG in ottica estiva rendono il rinnovo molto più difficile. A questo punto non è da escludere che la squadra torinese possa inserirsi per portarlo in bianconero già nel calciomercato invernale. Un difensore serve a Tudor per completare un reparto non sempre perfetto e lo spagnolo con la sua duttilità sarebbe davvero il giocatore ideale.

Per il momento comunque siamo nel campo delle ipotesi. Il Barcellona spinge per rinnovare con Eric Garcia, ma un suo addio entro il calciomercato estivo resta una possibilità. E la Juventus è pronta a farci un pensiero per andare a rinforzare la difesa magari già direttamente a gennaio.

Mercato Juve: Eric Garcia resta una idea

