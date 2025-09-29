Juventus, rivoluzione in attacco: via David, arriva un altro

Ribaltone nell’attacco della Juventus: non solo Vlahovic, anche David è pronto a lasciare. Chi arriva al suo posto? Ecco nuovi aggiornamenti.

Ultime da Torino sul futuro dell’attaccante canadese, messo da parte da Tudor nell’ultimo periodo. Dopo l’exploit iniziale, il calciatore dopo Genova è sempre partito dietro nelle gerarchie del tecnico croato.

Scelta tecnica del mister che gli ha preferito Openda e Vlahovic. Questa decisione, però, sembra aver iniciso sul morale del giocatore.

Ecco perché non sono esclusi colpi di scena a gennaio con il ribaltone che è dietro l’angolo: ecco tutti i dettagli.

Emergono dei nuovi dettagli sulla stituazione di David alla Juventus, ecco nuovi aggiornamenti riguardo questo caso che è ancora del tutto irrisolto.

David Juventus: retroscena da Torino, cosa sta succedendo

C’è ancora tanto da fare in casa Juventus. I problemi non sono affatto risolti per i bianconeri che devono risolvere alcune situazioni delicate che riguardano alcuni calciatori della rosa.

L’ultimo caso spinoso riguarda, appunto, David. Il canadese, infatti, contro l’Atalanta è stato per novanta minuti in panchina. Questa vicenda, come sottolineato da Luca Momblano su Juventibus, ha ferito il giocatore che non si aspettava questa situazione.

“E’ a pezzi per la gestione di Tudor che non ha dato spiegazione sui motivi per il quale è rimasto in panchina. Lui non parla ancora italiano, non capisce ancora cosa sta succedendo. Non vediamo titolare David dal match contro il Genoa. Mi hanno detto che è molto provato. Speriamo sia un motivo che possa motivarlo per fargli sprigionare tutta la grinta”.

Ecco perché se la situazione dovesse proseguire in questo modo non sono esclusi colpi di scena, anche perché David è il secondo più pagato della rosa della Juventus.

Dunque, la gestione dovrà cambiare oppure a gennaio saranno fatte scelte diverse.

Tudor ha ancora fiducia in David?

La Juventus dovrà fare le proprie valutazioni e i prossimi mesi saranno già decisivi. Anche perché, se Tudor dovesse andare avanti con Openda e Vlahovic, mettendo da parte David, non è da escludere una possibile cessione a gennaio del canadese, arrivato a parametro zero dal Lille in estate. Al suo posto, poi, per completare il reparto, potrebbe arrivare un nuovo giocatore con caratteristiche diverse, simili a Kolo Muani, che a Tudor sarebbe piaciuto davvero tanto avere a disposizione per un altro anno. Sono tutte ipotesi, al momento che non trovano conferma in società se non questo malumore di David per l’esclusione dall’ultima sfida contro l’Atalanta.