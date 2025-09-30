Ziyech è il rinforzo a sorpresa: arriva da svincolato, giocherà subito in A

Hakim Ziyech arriva in Serie A?

Ziyech in Italia, dove può andare

A 32 anni può tornare di nuovo protagonista in Italia, un campionato che può agevolare Ziyech che in passato è stato accostato anche a top club come Juventus, Milan, Napoli e Roma.

Genoa su Ziyech? Ecco le ultime

L’inizio di stagione del grifone non è stato affatto positivo. Ieri l’ultima sconfitta in campionato, con un pesante ko in casa contro la Lazio, ha confermato la crisi della squadra di Vieira che adesso dovrà trovare il modo migliore per uscire dalla crisi. Ecco perché, nei confronti continui con la dirigenza e la proprietà, è emersa la possibilità di pescare dagli svincolati e portare al Genoa Ziyech. A riportare la notizai è il portale Chiamarsi Bomber, con la notizia che è inziata a girare anche all’estero. Con 2 punti in 5 partite, la squadra rossoblù è in cerca della prima vittoria in campionato. C’è bisogno di una svolta proprio in avanti, svolta che potrebbe darla il marocchino, che ha tutte le carte in regola per fare la differenza in Serie A. Non resta che attendere, anche perchè si tratta di una semplice suggestione di mercato con trattative vere e proprie che non ci sono ancora state.