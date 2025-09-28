Esonero Pioli, gira una strana voce su Kean: chi va in panchina

La Fiorentina di Stefano Pioli non riesce a vincere in Serie A: è arrivato l’ennesimo risultato negativo che rovina tutto, c’entra anche Kean.

La squadra Viola è in un momento di crisi totale. Con tre pareggi e due sconfitte nelle prime cinque partite di Serie A è agli ultimi posti della classifica e ora il futuro dell’ex allenatore di Al Nassr e Milan è fortemente in bilico. L’inizio è stato orrendo e la tifoseria non è per niente contenta del lavoro che sta svolgendo la squadra fino a questo momento e quindi ora rischia il posto in panchina.

Pioli esonero Fiorentina
Pioli: novità sul futuro alla Fiorentina

Pochi giorni fa la società aveva confermato Pioli in panchina ma la situazione ora sta diventando pericolosissima in termini di classifica.

Fiorentina nei guai: inizio horror per Pioli

La Fiorentina di Stefano Pioli non riesce a prendersi i tre punti in Serie A: non ha mai vinto fino a questo momento e anche la partita più attesa dell’intera Toscana, il derby contro il neopromosso Pisa, è finito in parità anche se i nerazzurri di Alberto Gilardino avrebbero meritato di più.

Le prestazioni della Fiorentina non sono per niente sufficienti, i Viola non riescono a uscire dal tunnel della crisi che sta nascendo e per questo anche il futuro dell’allenatore italiano è in bilico.

Secondo le ultime notizie, l’esonero di Pioli dalla Fiorentina è un argomento che ora inizia a farsi sempre più insistente e che può farsi strada anche nella testa dei dirigenti fiorentini.

Esonero Pioli: è il peggior inizio di sempre

Stefano Pioli ha accettato la Fiorentina con grande entusiasmo, sperando e pensando di poter fare di nuovo la differenza in Serie A come ai tempi del Milan quando in una stagione riuscì a vincere uno Scudetto importantissimo. Invece è tornato e sembra avere le idee poco chiare: il campo dice che la Fiorentina è una delle peggiori squadre del campionato.

Ma soprattutto dice che con 3 punti in 5 gare si tratta della peggior partenza di sempre della Fiorentina nell’era dei 3 punti a vittoria. La colpa è attribuita totalmente a Stefano Pioli che non riesce a trovare il tasto giusto per permettere alla squadra di fare uno step in avanti.

In caso di esonero di Stefano Pioli, la Fiorentina potrebbe decidere di affidare la panchina a Daniele De Rossi. L’ex allenatore della Roma è da tempo nel mirino della dirigenza toscana e potrebbe essere il nome giusto per affrontare una ripartenza immediata.

Fiorentina esonero Pioli
Fiorentina: si valuta l'esonero di Pioli

Pioli ha “rovinato” Kean? Numeri impietosi

La Fiorentina non riesce a vincere e Moise Kean non riesce a segnare. Anzi, non riesce a fare nulla, neppure a rendersi pericoloso e a calciare in porta. I numeri dell’attaccante della Nazionale sono impietosi in questo inizio di stagione, anche a causa della proposta di gioco di Pioli e della nuova Fiorentina.

Kean Fiorentina
Kean: numeri pessimi con la Fiorentina

Kean ha calciato una sola volta verso la porta in cinque partite, segnato zero gol e fornito zero assist ai compagni: un’involuzione totale che rischia di compromettere anche il suo futuro.

