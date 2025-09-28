Esonero Pioli, gira una strana voce su Kean: chi va in panchina

La Fiorentina di Stefano Pioli non riesce a vincere in Serie A: è arrivato l’ennesimo risultato negativo che rovina tutto, c’entra anche Kean.

La squadra Viola è in un momento di crisi totale. Con tre pareggi e due sconfitte nelle prime cinque partite di Serie A è agli ultimi posti della classifica e ora il futuro dell’ex allenatore di Al Nassr e Milan è fortemente in bilico. L’inizio è stato orrendo e la tifoseria non è per niente contenta del lavoro che sta svolgendo la squadra fino a questo momento e quindi ora rischia il posto in panchina.

Pochi giorni fa la società aveva confermato Pioli in panchina ma la situazione ora sta diventando pericolosissima in termini di classifica.

Fiorentina nei guai: inizio horror per Pioli

La Fiorentina di Stefano Pioli non riesce a prendersi i tre punti in Serie A: non ha mai vinto fino a questo momento e anche la partita più attesa dell’intera Toscana, il derby contro il neopromosso Pisa, è finito in parità anche se i nerazzurri di Alberto Gilardino avrebbero meritato di più.

Le prestazioni della Fiorentina non sono per niente sufficienti, i Viola non riescono a uscire dal tunnel della crisi che sta nascendo e per questo anche il futuro dell’allenatore italiano è in bilico.

Secondo le ultime notizie, l’esonero di Pioli dalla Fiorentina è un argomento che ora inizia a farsi sempre più insistente e che può farsi strada anche nella testa dei dirigenti fiorentini.

Esonero Pioli: è il peggior inizio di sempre

Stefano Pioli ha accettato la Fiorentina con grande entusiasmo, sperando e pensando di poter fare di nuovo la differenza in Serie A come ai tempi del Milan quando in una stagione riuscì a vincere uno Scudetto importantissimo. Invece è tornato e sembra avere le idee poco chiare: il campo dice che la Fiorentina è una delle peggiori squadre del campionato.

Ma soprattutto dice che con 3 punti in 5 gare si tratta della peggior partenza di sempre della Fiorentina nell’era dei 3 punti a vittoria. La colpa è attribuita totalmente a Stefano Pioli che non riesce a trovare il tasto giusto per permettere alla squadra di fare uno step in avanti.

In caso di esonero di Stefano Pioli, la Fiorentina potrebbe decidere di affidare la panchina a Daniele De Rossi. L’ex allenatore della Roma è da tempo nel mirino della dirigenza toscana e potrebbe essere il nome giusto per affrontare una ripartenza immediata.

Pioli ha “rovinato” Kean? Numeri impietosi

La Fiorentina non riesce a vincere e Moise Kean non riesce a segnare. Anzi, non riesce a fare nulla, neppure a rendersi pericoloso e a calciare in porta. I numeri dell’attaccante della Nazionale sono impietosi in questo inizio di stagione, anche a causa della proposta di gioco di Pioli e della nuova Fiorentina.

Kean ha calciato una sola volta verso la porta in cinque partite, segnato zero gol e fornito zero assist ai compagni: un’involuzione totale che rischia di compromettere anche il suo futuro.