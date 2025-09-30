Caos prima di Napoli-Sporting: salta tutto

Dopo la sconfitta con il Milan il Napoli di Antonio Conte si appresta ad affrontare lo Sporting Lisbona in Champions League

Gli azzurri vanno a caccia della prima vittoria in Champions League dopo la sconfitta all’esordio con il Manchester City. Ma scoppia il caso alla vigilia della gara del ‘Maradona’.

Antonio Conte
Caos prima di Napoli-Sporting: salta tutto – Calciomercato24.com (fonte: © LaPresse)

Cresce l’attesa a Napoli per la sfida con i portoghesi dello Sporting Lisbona. Il match, in programma domani sera alle ore 21, è valevole per la seconda giornata della fase a girone unico di Champions League. Un appuntamento importante per gli azzurri di Antonio Conte, intenzionati a centrare la prima vittoria stagionale in Europa dopo la sconfitta al debutto contro il Manchester City di Pep Guardiola, ma non solo. L’obiettivo è anche quello di riscattare la recente sconfitta con il Milan, la prima in campionato di questa stagione.

Quello con i lusitani sarà un appuntamento non decisivo, ma comunque importante per il cammino degli azzurri di Antonio Conte, col tecnico chiamato a fare i conti con una vera e propria emergenza difensiva già affrontata in campionato contro il Milan. In particolar modo, all’appello mancheranno gli infortunati Alessandro Buongiorno e Amir Rrahmani oltre allo squalificato Giovanni Di Lorenzo. Indisponibile anche il giovane Luca Marianucci, non inserito nella lista UEFA dal Napoli. Antonio Conte sarà così costertto a schierare al centro Sam Beukema in coppia con Juan Jesus, abbassando Spinazzola sulla linea dei difensori e con Gutierrez a completare il reparto.

Napoli-Sporting, caos alla vigilia del match

La vigilia della partita in programma domani sera allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli è stata però segnata da un vero e proprio caso.

La formazione portoghese, infatti, è arrivata in ritardo in Italia a causa di un guasto al motore dell’aereo che sarebbe dovuto decollare alle 14.55 dall’aeroporto Humberto Delgado. I lusitani sono così atterrati in ritardo e l’allenatore Rui Borges non ha potuto prendere parte alla consueta conferenza stampa della vigilia per presentare il match.

