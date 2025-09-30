Napoli, Conte rilancia: doppio colpo italiano a gennaio

Due rinforzi in Serie A nella prossima sessione di mercato per i campioni d’Italia, l’allenatore del Napoli suona già l’allarme per evitare nuove emergenze

Dopo la sconfitta di San Siro contro il Milan, il Napoli prova a ripartire. Subito l’occasione di rifarsi, per gli azzurri, con l’appuntamento europeo di questa settimana, anche se non sarà facile. Azzurri opposti allo Sporting in Champions, avversario di valore e per di più da fronteggiare con l’emergenza difensiva del momento.

Poco fortunati i partenopei, che si trovano a dover rinunciare a Rrahmani e Buongiorno, fuori causa per infortunio, allo squalificato Di Lorenzo, ai fuori lista Mazzocchi e Marianucci e con Spinazzola e Olivera non al meglio. In questo momento, insomma, i partenopei sono certi di poter arruolare solamente tre difensori di ruolo.

In conferenza stampa alla vigilia Conte ha spiegato che si proverà a recuperare in extremis Spinazzola e Olivera assenti a Milano, ma che, se non ci si riuscisse, si tenteranno soluzioni d’emergenza come Elmas terzino. Ironicamente, l’allenatore ha chiesto ai giornalisti presenti qualche idea, ma ha posto l’accento sulle difficoltà di dover giocare ogni tre giorni, il che aumenta il rischio di infortuni. Ecco perché si può essere certi che in vista del mercato di gennaio Conte abbia già fatto un paio di richieste alla società.

Napoli, i due tasselli mancanti di agosto: Rensch e Frendrup nel mirino

In un mercato che alla fine ha visto gli sforzi concentrarsi prevalentemente sulla ricerca del sostituto di Lukaku, il Napoli ha mancato due tasselli: un terzino destro e un centrocampista.

Ruoli in cui degli innesti servono, soprattutto considerando che a centrocampo Anguissa partirà per la Coppa d’Africa. Ecco perché il Napoli dovrà tornare a investire sul mercato. Due idee in particolare in Serie A possono far comodo: Rensch, che alla Roma trova poco spazio, e Frendrup, seguito già da diversi altri club. Così, si possono rilanciare le ambizioni in chiave scudetto.

Napoli, Conte a caccia di punti in Champions: con lo Sporting è già decisiva

L’obiettivo del Napoli sarà portare avanti al meglio di doppio fronte campionato-Champions. A proposito dell’Europa, con lo Sporting non si può già fallire.

La sconfitta con il Manchester City non è stata un dramma, ma ora bisogna iniziare a fare punti. Per avanzare, occorre posizionarsi al meglio nella maxi classifica. Dunque, con i portoghesi l’obiettivo non può che essere la vittoria. Evitando, però, di andare avanti all’arrembaggio fin da subito come a Milano, per non farsi infilare in contropiede con una difesa rabberciata.