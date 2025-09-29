Infortunio Thuram e Bremer, ansia Juve: spunta un problema

La Juventus tornerà in campo in Champions League contro il Villarreal per sognare anche in Europa: spunta un problema sugli infortuni.

La gestione fisica in casa Juventus dovrà essere e sarà molto attenta e oculata da parte dello staff medico che non intende perdere alcun calciatore per lunghi periodi durante la stagione, come invece accaduto lo scorso anno in momenti diversi del campionato. Dopo la partita contro l’Atalanta sono nati alcuni problemi che ora preoccupano Igor Tudor.

Sono ore importanti alla Continassa perché si valuteranno le condizioni di Gleison Bremer e di Khephren Thuram dopo i fastidi fisici accusati nell’ultima partita di campionato.

Juventus, infortunio Thuram e Bremer: le ultime

La Juventus vista contro l’Atalanta non è stata eccellente e positiva come quella delle precedenti uscite e il secondo pareggio di fila accende la spia d’allarme nel mondo bianconero per la proposta di gioco messa in campo contro i nerazzurri di Ivan Juric e anche per la gara contro il Verona.

Le fatiche fisiche iniziano a farsi sentire per alcuni dei senatori, quasi sempre in campo e già molto stanchi dopo un inizio di stagione ricco di impegni che ha portato anche alle prime difficoltà.

Nell’ultima partita si sono fermati sia Bremer che Thuram per fastidi fisici, entrambi sostituiti nel secondo tempo e con l’ansia del mondo Juventus che riguarda i rispettivi tempi di recupero.

Bremer ok, infortunio smaltito: in campo con il Villarreal

Le condizioni di Gleison Bremer non preoccupano la Juventus. Il centrale ex Torino aveva chiesto il cambio per un problema al ginocchio ma la situazione sembra essere relativamente tranquilla in casa Juventus.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, ci sono indicazioni positive che arrivano da Gleison Bremer. Il difensore brasiliano è la colonna portante della squadra e il suo cambio contro l’Atalanta con tanto di applicazione di ghiaccio sul ginocchio avevano creato gran timore nella tifoseria e anche un po’ di ansia nello staff medico.

Il fastidio al collaterale del ginocchio operato, però, dovrebbe essere già alle spalle e oggi sarà regolarmente in gruppo per preparare la sfida di Champions League contro il Villarreal.

Infortunio Thuram: c’è positiva cautela, può giocare

Khephren Thuram aveva accusato un fastidio al polpaccio e chiesto il cambio durante Juventus-Atalanta. Anche lui, come Bremer, ha scelto la via della cautela, senza forzare le fibre muscolari per evitare uno stop che potesse diventare molto lungo e le 48 ore post partita pare abbiano dato segnali positivi.

Oggi si allenerà in gruppo e le sue condizioni verranno valutate da Tudor e dallo staff medico che potrebbero anche pensare di non rischiarlo dal primo minuto in Champions League. Non sono previsti esami strumentali né per lui né per Bremer ma la cautela e le sensazioni dei calciatori la faranno da padrona.