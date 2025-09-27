Infortunio Bremer: perché ha chiesto il cambio, si teme il lungo stop

Un altro problema per Gleison Bremer manda in forte apprensione la Juventus e i suoi tifosi per quanto successo.

Ha chiesto il cambio e ha dovuto catapultare il suo sostituto, Igor Tudor, nell’ultima sfida giocata dalla Juventus.

Si è fermato chiedendo esplicitamente il cambio Gleison Bremer, preoccupando e non poco i suoi per la questione muscolare che lo aveva visto protagonista di alcune voci legate alla sua assenza. Dopo l’infortunio in Juve-Atalanta e con la Champions alle porte, si teme il lungo stop.

Bremer, altro infortunio: è successo durante Juve-Atalanta

Il difensore brasiliano arriva dall’infortunio al crociato della passata stagione e, nell’ultima partita giocata dalla Juventus, nel corso delle ripetute del post-partita, aveva già accusato un fastidio che preoccupava la Juventus, in vista di quelli che sarebbero stati poi gli impegni dei bianconeri.

E in questo stesso impegno, la Juventus, lo ha praticamente perso a partita in corso, con Bremer che ha indicato alla sua panchina di risolvere il problema con il cambio.

Una sostituzione che è venuta fuori nel corso del secondo tempo e in Juve-Atalanta, con chi è subentrato al suo posto che è riuscito pure a trovare il gol che è servito alla Juventus per pareggiare 1-1 all’Allianz Stadium, evitando la sconfitta prima di Milan-Napoli, gara che ha già il sapore da lotta Scudetto, in questo week-end. A preoccupare è l’impegno che ora arriva per la Juventus, sia in Champions League che nel prossimo week-end, proprio contro i rossoneri dell’ex Max Allegri.

Le condizioni e i tempi di recupero per Bremer

Nella giornata di domani o comunque quanto prima, saranno svolti gli esami strumentali per stabilire prima l’entità dell’infortunio di Bremer e poi i tempi di recupero che seguiranno.

La Juve spera di poter evitare l’assenza tra la Champions League e il Milan, ma difficilmente Tudor si rischierà il proprio difensore, in vista di una sfida importantissima come quella che sarà nel week-end, il 5 ottobre, proprio all’Allianz Stadium e contro il Milan. È per questo che i tempi, inevitabilmente, diventeranno lunghi per rivederlo in campo. Perché dopo il 5 ottobre ci sarà la sosta per le Nazionali e Bremer rischia di tornare soltanto al rientro dalla stessa pausa per i campionati. Da capire se saranno pure più lunghi i tempi o se Tudor potrà contare sul brasiliano a partire dal ritorno in campo a metà ottobre.