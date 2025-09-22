De Rossi torna in panchina: lo chiama l’ex dirigente della Roma

Nuovo spiraglio per Daniele De Rossi, che è pronto a tornare di nuovo in panchina. C’è un’altra chance per il tecnico che sta riflettendo riguardo la possibile offerta.

L’ex dirigente della Roma potrebbe coinvolgerlo in questa nuova avventura con una big del campionato. Ecco tutti i dettagli riguardo questo affare che già nei prossimi giorni potrebbe entrare nel vivo, con De Rossi che prima di firmare dovrà liberarsi dai giallorossi.

Il calcio è fatto anche di opportunità come questa. Ecco perché toccherà a De Rossi decidere se scendere in campo per tentare un’avventura tutta nuova oppure attendere la chiamata di un club diverso.

Nuova squadra per De Rossi, dove può andare

Dopo il suo addio alla Roma, avvenuto nel corso della scorsa stagione, a De Rossi sono arrivate davvero tante offerte, alcune anche improponibili.

Alla fine, la decisione dell’ex centrocampista è stata quella di restare fermo in attesa della chiamata giusta.

Adesso, dopo numerosi accostatamenti fra Serie B e Serie A, una squadra europea potrebbe decidere di ingaggiarlo insieme a Franco Baldini, che per anni è stato dirigente della Roma di De Rossi.

Ed è proprio questo avvicendamento in società che potrebbe aprire le porte alla nomina dell’allenatore, attualmente libero dopo la fine della sua esperienza alla Roma.

De Rossi in Grecia? Ecco nuovi aggiornamenti

Il derby del Pireo è terminato con un pareggio: 1-1 il risultato finale, che ha aperto altre polemiche riguardo il futuro in panchina per la squadra biancoverde.

Infatti, dopo la decisione di esonerare l’allenatore Rui Vitoria, la società ha deciso di affidare momentaneamente la panchina a Christos Kontis che è stato scelto come tecnico ad interim del club.

Intanto, la società sta provando a riorganizzarsi anche sotto il punto di vista dirigenziale con l’ingresso di nuove figure che potrebbero aprire a dei nuovi spiragli anche riguardo la scelta del prossimo allenatore.

Ed è notizia di oggi l’interesse da parte dei greci nei confronti di Franco Baldini. Storico dirigente, ha collaborato per anni con la Roma seguendo anche Fabio Capello durante l’avventura con la Nazionale inglese.

A distanza di anni potrebbe decidere di tornare protagonista ricoprendo un ruolo da direttore sportivo e portare sulla panchina del Panathinaikos De Rossi, che ha avuto per anni come suo giocatore proprio alla Roma. Più di un’idea, dunque, per il dirigente che – come riportato da tmw – sta riflettendo riguardo questo offerta del club greco.