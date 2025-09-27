Juventus beffata: Vlahovic ha già un altro accordo

C’è un caso spinoso alla Juventus che riguarda Dusan Vlahovic. Ecco nuovi aggiornamenti in merito al futuro dell’attaccante serbo: c’è una novità.

“In estate dette cose non vere su di me, adesso penso solo campo”, così il giocatore al termine della strepitosa partita contro il Borussia in Champions League, dove è stato un assoluto protagonista.

Nelle dichiarazioni post partita si tolse più di un sassolino dalla scarpa, senza ribadire – però – le sue intenzioni per il futuro.

E a distanza di settimane, ecco che arriva – puntualmente – un’altra voce che riguarda proprio Dusan Vlahovic che già a gennaio può fare le valigie, a causa della situazione contrattuale.

Infatti, in scadenza a giugno 2026, la Juve ha ancora una piccola speranza di risparmiare l’alto ingaggio del bomber e provare a monetizzare dal suo addio. Ciò sarà fatto già a gennaio? Ecco tutti i dettagli.

E’ più che complessa la situazione di Vlahovic alla Juventus. Una vicenda assurda che vede, ancora una volta, il bomber protagonista.

Se il campo, per ora, sta dando ragione al serbo, che è uno dei migliori di questo avvio di stagione della Vecchia Signora, c’è un altro aspetto che resta ancora un punto interrogativo e riguarda la volontà o meno del ragazzo di restare in bianconero.

Alcuni tifosi ci sperano, altri invece no. La figura di Dusan divide il popolo juventino con la società che a gennaio dovrà prendere una decisione per provare ad evitare l’addio a zero.

Nuova pretendente per Vlahovic: ecco i dettagli

I prossimi mesi saranno, ancora una volta, decisivi per Dusan Vlahovic.

Ovviamente, se dovesse confermare questo rendimento e questi numeri, di sicuro a gennaio non mancherebbero le pretendenti per il calciatore, che così avrebbe ampia scelta nella prossima destinazione.

Da capire le intenzioni dell’attaccante, che per il momento non si è esposto sull’argomento. Come già ribadito, è concentrato solo sul presente, provando a strappare ogni volta la maglia da titolare.

Per il resto, c’è il suo agente che sta lavorando a fari spenti per trovare una nuova destinazione o risolvere i problemi con la Juventus. Più facile, però, che alla fine Vlahovic lasci la Juve per andare in nuovo club.

E fra le società interessate, come riportato anche da fichajes.net, c’è anche l’Atletico Madrid che dopo Nico potrebbe intavolare un’altra trattativa per prendere Vlahovic.

Vlahovic Atletico Madrid: futuro in Spagna per l’attaccante?

L’Atletico non è l’unico club che si è interessato a Dusan Vlahovic. Infatti, nelle scorse settimane, c’è stata una voce anche riguardo il Barcellona, alla ricerca dell’erede di Lewandowski. Ecco perché, alla fine, è probabile che il futuro dell’attaccante sia proprio in Liga, con diverse opzioni già pronte ad entrare nel vivo con la Juventus che resta in attesa, con la speranza che possa sbloccarsi qualcosa proprio a gennaio, per provare a risparmiare dall’ingaggio e monetizzare dall’addio del giocatore.