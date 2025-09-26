Inter: Frattesi via a gennaio, l’erede dalla Francia per 15 mln

Il poco spazio potrebbe spingere il centrocampista romano a chiedere la cessione già a gennaio. E per la sostituzione fari puntati su un vecchio pallino di Oaktree

In viale della Liberazione in estate si è deciso di non stravolgere in maniera definitiva la rosa e questo sta creando non pochi dubbi a Chivu. Fra i calciatori che hanno trovato poco spazio c’è sicuramente Frattesi. Il centrocampista romano ha faticato anche in questa prima parte di stagione e per lui l’addio sembra essere cosa certa. Non è da escludere che possa essere proprio lui a chiedere la cessione magari già direttamente a gennaio.

Una situazione che costringerebbe l’Inter a dover andare a prendere un sostituto durante il calciomercato invernale. Magari con caratteristiche differenti e attenzione ad un vecchio pupillo di Oaktree. Una operazione non sicuramente importante dal punto di vista economico, ma si tratta di un calciatore che si adatterebbe alla perfezione al modo di giocare di Chivu e vedremo se si potrà chiudere l’affare.

Calciomercato Inter: Frattesi ceduto, chi arriva al suo posto

La strategia sul calciomercato di Oaktree non è cambiata nonostante negli ultimi giorni della sessione estiva c’è stata una eccezione andando a prendere Akanji. L’obiettivo della proprietà americana resta quello di ringiovanire l’intera rosa e riuscire a costruire una squadra vincente puntando su calciatori di qualità oltre che di prospettiva. E c’è un nome che in viale della Liberazione si è valutato con attenzione per diverso tempo anche se non si è arrivati all’accordo.

Stiamo parlando di Tanner Tessmann. L’ex Venezia è stato davvero ad un passo da vestire la maglia dell’Inter, ma le condizioni economiche non favorevoli hanno fatto saltare tutto. Ora con il Lione il classe 2001 si sta mettendo in mostra e non è da escludere che i nerazzurri possano comunque farci un pensierino durante il calciomercato invernale in caso di addio di Frattesi.

Una pista da tenere in considerazione per diversi motivi. Prima di tutto Oaktree non ha mai nascosto il desiderio di portare almeno un calciatore statunitense all’Inter e poi Tessmann ha caratteristiche fisiche che si sposano alla perfezione con il modo di giocare di Chivu. E quindi resta un qualcosa da attenzionare nel corso del prossimo calciomercato.

Mercato Inter: Tessmann ritorna un obiettivo?

Il nome di Tessmann in questo momento non è sicuramente una priorità. Ma con l’eventuale addio di Frattesi, l’Inter potrebbe tornare a farci un pensiero. Si tratta di una pista da seguire nel corso delle prossime settimane e vedremo quello che succederà e se ci sarà la possibilità di chiudere una operazione di calciomercato importante.

La valutazione di Tessmann si aggira intorno ai 10-15 milioni di euro. Quindi si tratterebbe di una operazione neanche molto complicata dal punto di vista economico.