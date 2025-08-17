100 milioni per Frattesi e Bastoni: l’Inter ha scelto i sostituti

Svolta possibile di calciomercato che riguarda il futuro di Alessandro Bastoni e Davide Frattesi che possono lasciare l’Inter per una nuova destinazione, la stessa.

I calciatori possono seriamente lasciare Milano e l’Italia, perché arrivano ora delle conferme riguardo proprio la svolta che può esserci per quanto riguarda il mercato in uscita dell’Inter che può vendere dei calciatori anche importanti della rosa per fare poi dei nuovi innesti e ora attenzione alla decisione che può essere presa visto che ci sono delle novità in merito ad un doppio trasferimento.

L’Inter è alla lricerca ancora di nuovi acquisti e bisognerà andare a rinforzare quasi ogni reparto perché ai nerazzurri piacciono diversi profili per andare a migliorare la squadra che dovrà affrontare la prossima stagione e tornare a competere per i migliori tragurdi dopo un anno complicato e deludente. Prima però le cessioni e si parla di Bastoni e Frattesi.

In questo momento l’Inter sta cercando di andare a chiudere per altri innesti visto che piacciono diversi profili per difesa, centrocampo e attacco. Per arrivare però a chiudere questi nuovi affari adesso serve provare a definire quelle che possono essere le partenze dei due giocatori che possono svoltare poi il mercato in entrata dell’Inter.

Calciomercato Inter: pronta una doppia cessione, i sostituti

Ci sono delle conferme che riguardano il mercato dell’Inter che può seriamente mandare via calciatori di un livello importante come Basto i e Frattesi. I due giocatori hanno attirato l’attenzione di tanti club che ora possono pensare di chiudere per loro.

All’orizzonte si valutano importanti cessioni per l’Inter che può vendere Bastoni e Frattesi per fare poi nuovi acquisti. Perché sui due calciatori italiani sono piombate le grandi società di Premier League, in questo momento ci sono delle conferme che riguardano l’interesse di Chelsea e Newcastle per Bastoni e Frattesi.

Il Chelsea ha messo sul piatto 50 milioni per Bastoni ma l’Inter chiede di più e anche il Newcastle può preparare l’offerta per Frattesi nelle prossime ore. A quel punto il club nerazzurro dovrà puntare su nuovi innesti e per il centrocampo può arrivare uno tra Kone e Frendrup.

Per la difesa, invece, è Bade del Siviglia che è finito nel mirino e altro profili interessanti e giovani possono arrivare dall’Italia.