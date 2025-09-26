Inter, bloccato il post-Acerbi: il “fratello” di Bonny per 12MLN

L’Inter sta provando a muoversi già per il futuro: l’obiettivo è quello di bloccare già ora i calciatori giusti in vista dell’estate.

I nerazzurri sono in un momento storico estremamente importante, con tanti calciatori che sono in là con gli anni in questo momento e che potrebbero salutare alla fine della stagione. In particolare, le maggiori certezze d’addio sono arrivare per Francesco Acerbi che dovrebbe essere ai suoi ultimi mesi milanesi prima di cambiare squadra e concludere la carriera altrove.

L’obiettivo della dirigenza dell’Inter è quella di migliorare e ringiovanire la rosa in tutti i reparti, portando a disposizione di Chivu calciatori pronti per affrontare la pressione che ogni giorno si vive nel mondo nerazzurro.

Calciomercato Inter: via Acerbi, un nuovo centrale

L’Inter intende restare ad altissimi livelli per i prossimi anni e per questo motivo la dirigenza si è messa alla ricerca dei nomi giusti che possano tenere il club in alto anche nei momenti più complicati del prossimo futuro. Alcuni dei calciatori attualmente in rosa andranno via ma garantiscono un rendimento importante e per questo motivo vanno trovati gli eredi giusti.

Il futuro dell’Inter passa anche dalle scelte di mercato che si faranno in entrata e in uscita. L’addio di Acerbi è una certezza, ad oggi, e al suo posto può arrivare un nuovo difensore centrale che prima d’ora non era stato registrato tra gli interessi del club.

Secondo le ultime notizie di mercato, l’Inter sta seguendo con attenzione la prima stagione in Serie A di un difensore del Parma.

Inter su Abdoulaye Ndiaye: parla l’agente

L’Inter è sulle tracce di Abdoulaye Ndiaye del Parma. Il difensore senegalese classe 2002 ha iniziato ora la sua avventura italiana nel Parma di Cuesca ed è considerato un centrale in rampa di lancio che può affermarsi in Serie A nei prossimi anni.

Il suo agente è lo stesso di Ange-Yoann Bonny e lo considera un po’ il fratello calcistico dell’attuale attaccante dell’Inter, arrivato in nerazzurro proprio dal Parma pochi mesi fa. “Al Parma abbiamo portato Bonny, l’idea è di fare un percorso simile con Ndiaye: abbiamo trovato una società che lavora benissimo”.

E il futuro di Ndiaye potrebbe seguire proprio quello di Bonny, visto che l’Inter è tra le società interessate. “Il Parma prende giovani forti, ci lavora e valuta future cessioni in club come Inter, Juventus, Napoli e Atalanta”.

Ndiaye all’Inter: il piano per l’estate

L’Inter seguirà Abdoulaye Ndiaye per tutta la stagione e ne valuterà i progressi prima di decidere se affondare davvero il colpo oppure no. Se dovesse convincere sia Chivu che la dirigenza il piano è ben chiaro: acquistarlo a titolo definitivo per 12 milioni di euro in estate ma lasciarlo un altro anno in prestito al Parma se il club ducale si salverà.

E solo successivamente, con un bagaglio di esperienza importante alle spalle, portarlo in nerazzurro e renderlo parte integrante della rosa e quindi uno dei difensori su cui puntare per il futuro.