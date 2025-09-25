Dal Barcellona all’Inter: nuovo attaccante a gennaio

Mossa di rilievo per l’Inter nel mercato invernale, il bomber può unirsi ai nerazzurri: il piano

L’Inter prova la risalita, dopo le difficoltà palesate in questo inizio di stagione. C’è tutto il tempo per rimettere le cose a posto, ma bisogna iniziare a macinare risultati, ed è quello che i nerazzurri stanno provando a fare. Le vittorie con Ajax e Sassuolo hanno dato un po’ di respiro. Ora c’è da dare la massima continuità a questo andamento.

Il calendario prevede il match con il Cagliari in campionato, nel weekend, quindi, prima della pausa, trasferta con lo Slavia Praga in Champions e gara con la Cremonese. Tutte gare ipoteticamente abbordabili, anche se naturalmente da non sottovalutare. L’idea è fare filotto, in modo da essere in una situazione più favorevole e con la possibilità, in seguito, di scattare ulteriormente in avanti.

Nel frattempo, però, il club sa che le proprie ambizioni passeranno non soltanto dai risultati in campo. C’è da fare sul mercato a gennaio, per dare più alternative a una rosa forte ma che non pare avere ancora la giusta amalgama. Anche in attacco. L’Inter mette nel mirino un attaccante che vanta già, nella sua breve carriera, dei trascorsi al Barcellona.

Inter, Vitor Roque nel mirino: il brasiliano può completare la batteria offensiva

Si tratta del brasiliano Vitor Roque, vent’anni e già un discreto numero di squadre cambiate. Al Barcellona, un anno e mezzo fa, è stato una meteora, ma ora le cose sembrano essere cambiate.

Dopo i sei mesi in blaugrana, altri sei mesi al Betis, non così negativi, ma che non avevano convinto appieno. Da lì, il ritorno al Palmeiras, dove i numeri sono tornati di alto livello. Ora, forse, il giocatore è pronto per il grande salto in Europa. Secondo ‘Fichajes.net’, l’Inter lo starebbe seguendo e sarebbe pronta a investire su di lui a gennaio.

Inter, l’attacco così com’è non basta: tutte le spine di Chivu

C’è da fare i conti, per l’Inter, con un reparto offensivo non così brillante. Chivu deve tirare fuori il massimo dai suoi, ma per adesso la sua prima linea fa ancora un po’ di fatica, pur con numeri complessivamente buoni.

Marcus Thuram sta facendo il suo, non così tutti gli altri. Lautaro Martinez vive un periodo altalenante, Pio Esposito è promettente ma deve ancora sbloccarsi. Bonny ha visto il campo per qualche spezzone, ma ad ora sembra un oggetto misterioso. Ecco perché un ulteriore attaccante, per dare più varietà di soluzioni nel reparto, farebbe comodo.