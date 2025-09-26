Inter, affare col Barcellona: sconto per il nuovo Barella

La sessione estiva di calciomercato è terminata da poco meno di un mese, ma ci sono già le prime occasioni per il futuro

L’Inter è stata protagonista di un mercato ondivago nella sessione estiva di trasferimenti da poco terminata, ma il presidente Giuseppe Marotta è già al lavoro per il futuro.

Nonostante l’arrivo di elementi come Manuel Akanji, Petar Sucic e Ange-Yoan Bonny, l’Inter ha chiuso l’ultima sessione estiva di calciomercato con qualche lacuna. Del resto è noto il tentativo dei nerazzurri di prelevare dall’Atalanta l’attaccante nigeriano Ademola Lookman, poi rimasto a Bergamo alla luce del mancato accordo tra le due società per il trasferimento del giocatore ex Leicester City.

Al di là di un colpo importante in attacco, l’Inter probabilmente avrebbe avuto bisogno di un altro innesto a centrocampo nonostante l’arrivo di Andy Diouf dal Lens. Del resto, da tempo si parla della necessità di ringiovanire la mediana nerazzurra alla luce dell’età media dei vari Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan e Nicolò Barella. L’innesto di Petar Sucic in tal senso rappresenta un importante primo passo, ma è chiaro che ai nerazzurri serve altro.

Calciomercato Inter, colpo a centrocampo dal Barcellona

Sono diversi i centrocampisti seguiti in passato dall’Inter che nei mesi scorsi ha chiuso brillantemente l’operazione per portare in Italia Petar Sucic, da molti in patria paragonato al nuovo Luka Modric. Ma l’operazione di restyling del centrocampo nerazzurro potrebbe proseguire nei prossimi mesi.

In tal senso il nome ideale per i nerazzurri potrebbe essere quello di Marcos Casado, centrocampista spagnolo classe 2003 di proprietà del Barcellona e cresciuto nella cantera blaugrana. Legato ai catalani da altri tre anni di contratto, il giocatore nativo di Sant Pere de Vilamajor sarebbe intenzionato a cambiare aria visto il poco spazio trovato in questo inizio di stagione e il club sarebbe disposto a cederlo per circa trenta milioni di euro.

Casado ha estimatori in tutta Europa, ma il richiamo dell’Inter potrebbe convincerlo a trasferirsi in Italia dove si candiderebbe a essere uno dei centrocampisti più importanti del massimo campionato italiano.