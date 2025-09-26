Il mondiale 2026 non si gioca: il motivo annunciato da Trump

Il Mondiale del 2026 si avvicina sempre di più ma ora c’è il serio pericolo di una gerra che può coinvolgere gli USA: Trump ha un piano.

Quanto sta accadendo nel mondo attualmente preoccupa, e non poco, tutti i cittadini che ogni giorno sono costretti a ricevere folli aggiornamenti rispetto ai conflitti che si stanno verificando nel mondo, soprattutto per quello che riguarda Israele e Palestina che, ora, sta coinvolgendo pian piano tutti i Paesi del mondo.

Le brutalità di cui siamo impotenti spettatori rischiano di compromettere la socialità di ognuno di noi, come purtroppo sta accadendo già in diverse zone del mondo. E i rischi, ovviamente, riguardano anche il calcio.

Il Mondiale 2026 a rischio? Ci sono le ombre della guerra

La situazione socio-umanitaria nel mondo attuale è pericolosissima e in un momento estremamente particolare e delicato. Ogni giorno ci sono novità sempre più forti e rischiose per la vita di tutti i civili che assistono impotenti alle decisioni dei rispettivi governi.

Quanto sta accadendo tra Israele e Palestina sta coinvolgendo tutti i grandi leader del mondo e di conseguenza tutti i Paesi anche nelle situazioni di vita quotidiana.

Secondo le ultime notizie, le ombre della guerra iniziano a preoccupare anche il mondo del calcio e l’organizzazione del Mondiale del 2026.

Salta il Mondiale 2026? Le parole di Trump

Stando a quanto riferisce AdnKronos, Donald Trump ha parlato anche del Mondiale 2026 organizzato in USA, Messico e Canada ma che secondo alcune fonti sarebbe a forte rischio se nelle prossime settimane ci saranno le ombre sempre più presenti della guerra.

Donald Trump ha affermato che le partite del Mondiale 2026 di calcio potrebbero essere spostate in altre sedi se la città ospitante designata fosse ritenuta non sicura. Ai giornalisti presenti alla Casa Bianca ha affermato di aspettarsi che il Mondiale sia “molto sicuro”, ma non ha escluso novità.

“Se ritengo che non sia sicura, la sposteremo in un’altra città. Se ritengo che non sia sicura, la sposteremo fuori da quella città”, ha detto con fermezza il presidente americano.

Quali sono le città ospitanti in USA

Il Mondiale 2026 al momento non è a rischio ma alcune delle città desginate per ospitare le partite del più grande evento calcistico del mondo potrebbero essere eliminate per evitare forti rischi per la vita delle persone.

Le 11 città americane ospitanti sono Seattle, San Francisco, Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Los Angeles, Kansas City, Miami, New York/New Jersey e Philadelphia. Trump è già al lavoro per risolvere ogni situazione pericolosa e permettere il normale svolgimento del Mondiale ma, ad oggi, ha avvisato che potrebbero esserci delle difficoltà.