Accordo dopo la finale del Mondiale: blitz Inter a 35MLN

L’Inter si sta guardando intorno sul mercato perché vuole chiudere velocemente qualche altro colpo di primo livello: blitz in casa Chelsea.

I nerazzurri hanno completato la stagione nel peggior modo possibile dal punto di vista dei risultati ma anche con idee e ambizioni completamente rinnovate in vista del futuro. Ora l’obiettivo è quello di rinforzare la rosa e “rianimarla” nel minor tempo possibile e fare in modo che la nuova squadra possa essere subito in grado di fare bene e rimettersi in carreggiata per lottare fino alla fine per tutti i titoli a disposizione.

Il futuro dell’Inter passa necessariamente dalle mosse di calciomercato che verranno poste in essere e ora Ausilio e Marotta ragionano su un nome nuovo in uscita dal Chelsea.

Calciomercato Inter: blitz in casa Chelsea

L’Inter sta valutando diversi nomi importanti sul mercato per fare in modo che Cristian Chivu abbia subito a disposizione una rosa di alto livello pronta a competere contro tutti i top club italiani ed europei e che possa far tornare a sognare concretamente i tifosi dopo un’annata che ha fatto sfiorare tante gioie.

La volontà dell’Inter è molto chiara ma per fare un mercato di un certo livello come lo si immagina sarà necessario prima incassare cifre importanti da qualche cessione di lusso.

Secondo le ultime notizie di mercato, l’Inter vuole chiudere subito un nuovo colpo dal Chelsea: Ausilio è pronto al blitz decisivo per arrivare all’accordo definitivo.

Inter su Nkunku del Chelsea: nuova idea per l’attacco

L’Inter si sta muovendo su più fronti in ottica mercato, con l’idea di portare avanti diverse trattative che possano fare subito in modo che la squadra venga migliorata già dalla prima giornata della prossima stagione.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, Christopher Nkunku è uno dei nomi che piace all’Inter per l’attacco. I nerazzurri hanno appena chiuso per Bonny e hanno deciso di trattenere anche Francesco Pio Esposito ma i colpi in attacco non bastano per l’idea di calcio che ha Cristian Chivu.

Nkunku all’Inter sarebbe un colpo d’oro perché i nerazzurri vogliono acquistare un attaccante con caratteristiche diametralmente opposte a quelle già presenti in rosa in modo da poter cambiare modo di affrontare le partite in momenti particolari del campionato.

Nkunku nel mirino dell’Inter: le cifre

Il Chelsea deve vendere molti dei suoi calciatori perché in questo momento ha una rosa di più di 40 calciatori e molti dei quali verranno messi fuori rosa da Maresca. Dovranno esserci delle cessioni importanti e ora l’Inter si è fiondata su Nkunku.

Il francese è un pallino di Chivu e Ausilio che sta provando a convincere il Chelsea con un’offerta da 30 milioni più bonus. Il calciatore ha dato il suo gradimento al trasferimento e aspetta novità dal suo entourage e poi dai club.