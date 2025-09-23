Scaricato dallo United: Casemiro firma a zero con una big italiana

L’avventura del brasiliano con la maglia degli inglesi si può considerare in maniera definitiva. E per lui presto si potrebbero aprire le porte della Serie A

Il Manchester United scarica Casemiro. Nonostante la rete contro il Chelsea, ai Red Devils il secondo giallo preso a fine primo tempo non è assolutamente piaciuto. Una espulsione che ha messo in grossa difficoltà i ragazzi di Amorim e, secondo i media inglesi, l’espulsione è la conferma di come il centrocampista punti a lasciare la squadra inglese per iniziare una nuova avventura magari già direttamente a gennaio.

Massima disponibilità da parte dello United a ragionare sull’addio di Casemiro magari già durante il calciomercato invernale. Già in estate si era parlato della possibilità di un addio ai Red Devils, ma alla fine le condizioni non hanno permesso di arrivare alla fumata bianca. Ora le cose sono diverse e non si esclude la possibilità di un trasferimento a zero e in Serie A un club, in particolare, potrebbe pensarci.

Calciomercato: United-Casemiro ai ferri corti, arriva in Serie A?

Nonostante non sia più giovanissimo, Casemiro al Manchester United sta dimostrando di essere un calciatore di qualità e di poter tranquillamente stare in una squadra con obiettivi importanti. Dall’Arabia spingono per avere il brasiliano, ma il giocatore in questo momento preferisce comunque non attendere e capire eventualmente la possibilità di restare in Europa anche in ottica Mondiale 2026.

E attenzione alla possibilità di un suo approdo in Serie A. La Juventus è alla ricerca di un centrocampista con quelle caratteristiche e Casemiro rappresenta un’occasione di calciomercato importante anche perché il Manchester United potrebbe decidere di cederlo a zero visto il contratto in scadenza al termine della stagione. Per il momento sembra più una suggestione che altro, ma è comunque una pista da seguire.

Molto dipenderà dalla reale volontà del Manchester United di privarsi di Casemiro. Dall’Inghilterra confermano la possibilità di un addio anticipato per alcuni comportamenti avuti in queste ultime settimane. E la Juventus resta alla finestra pronta a sfruttare l’eventuale occasione nel calciomercato invernale.

Mercato: Casemiro resta una possibilità per la Juventus

La Juventus non ha preso il centrocampista nonostante l’addio di Douglas Luiz rinviando il discorso durante il calciomercato invernale. A gennaio un rinforzo in quel ruolo potrebbe diventare una priorità soprattutto se dovesse partite uno fra Locatelli e Koopmeiners.

E quindi attenzione al nome di Casemiro. Il contratto in scadenza al termine della stagione rende il brasiliano un’occasione a prescindere dalla possibilità di prenderlo a zero. E il Manchester United è pronto a dare il via libera.