Juve: Locatelli in Premier, lo scambio porta il suo erede

Il futuro del centrocampista bianconero potrebbe essere lontano da Torino. Club inglesi iniziano a muoversi su di lui e attenzione alla possibilità di uno scambio

Il rapporto fra Locatelli e parte della tifoseria della Juventus non è mai realmente decollato. Il capitano bianconero anche la scorsa stagione è stato duramente criticato. Il rigore decisivo contro il Venezia sembrava aver rimesso le cose in ordine e riportato serenità fra le parti, ma in realtà non è così. La prestazione di Verona ha riaperto la spaccatura e sui social in molti hanno criticato il centrocampista dopo la partita.

Commenti che non sono assolutamente piaciuti al giocatore, che ora, secondo le informazioni di Radio Radio, starebbe valutando la possibilità di lasciare la Juventus. Il no agli arabi in estate è solamente un ricordo. Ora le strade del centrocampista e dei bianconeri sono pronte a separarsi magari già durante il calciomercato invernale. E chissà che il tutto non si concretizzi con uno scambio visto che Comolli dovrà prendere l’erede di Locatelli.

Calciomercato Juve: la Premier su Locatelli, ipotesi scambio

Al momento il futuro di Locatelli sembra essere lontano dall’Italia. Nonostante l’ottimo rapporto con Allegri, un suo ritorno al Milan non è nei piani rossoneri. Altre squadre potrebbero farci un pensiero come, per esempio, la Roma, ma l’idea di provare una esperienza all’estero stuzzica molto anche lo stesso giocatore.

Radio Radio ha svelato come sulle tracce del giocatore ci sono molte squadre inglesi e chissà che la Juventus non utilizzi il giocatore proprio per arrivare al sostituto. I bianconeri, infatti, potrebbero decidere di valutare anche Tielemans per l’eredità di Locatelli e l’interesse dell’Aston Villa per l’italiano potrebbe magari far ragionare sulla possibilità di uno scambio. Per il momento si è nel campo delle suggestioni visto che non si hanno certezze e vedremo cosa succederà nel corso delle prossime settimane.

Di certo il nome di Tielemans stuzzica molto la Juventus. Parliamo di un centrocampista ancora giovane e in grado di far fare un salto di qualità importante ai bianconeri. L’Aston Villa potrebbe anche consentire al belga di provare una esperienza in una big e l’interesse degli inglesi per Locatelli apre alla possibilità di uno scambio.

Mercato Juve: scambio Locatelli-Tielemans?

Lo scambio fra Locatelli e Tielemans è da tenere in considerazione soprattutto se l’interesse dell’Aston Villa nei confronti del centrocampista italiano dovesse essere reale. Per il momento si è nel campo delle ipotesi e vedremo come si svilupperà la situazione nel corso delle prossime settimane.

Ma resta sicuramente una pista di calciomercato da attenzionare. La Juventus non valuta più Locatelli intoccabile e Tielemans è un candidato per sostituirlo in bianconero. Una pista, dunque, da seguire nel corso del calciomercato invernale.