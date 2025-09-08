Juve, un altro addio con destinazione Arabia: cifre irrinunciabili

Si registra un altro addio alla Juventus, possibile, considerando che il mercato in Arabia Saudita è ancora aperto.

La Juve rischia di ritrovarsi senza più un titolare se si considera la possibilità di vedere l’addio del proprio giocatore proprio adesso che il mercato in Italia è chiuso, ma con l’Arabia Saudita che vede ancora qualche giorno per sondare il terreno e prendere gli ultimi giocatori anche da club importanti come quello bianconero.

Difficilmente la Juve sceglierà di separarsi adesso da un proprio titolare, ma niente è da escludere di fronte alle cifre folli che arrivano dai club sauditi.

Calciomercato: le cifre dell’ultimo assalto alla Juve

A far vacillare tutti, giocatore e squadra, è la cifra economica che arriverà nella proposta dall’Arabia Saudita.

Si è vociferato nelle ultime settimane e precisamente per quanto fece sapere La Gazzetta dello Sport, che l’Al-Ahli sia stata disposta a offrire la bellezza di 30 milioni più i 25 per il giocatore della Juventus, a stagione. Ma la proposta per il centrocampista potrebbe raggiungere addirittura i 30 milioni di euro, alzando sui 40 quelli del cartellino.

La possibile operazione è quella che vede la separazione da Manuel Locatelli, centrocampisti capitano della Juventus che potrebbe clamorosamente salutare in questi ultimi giorni a disposizione del calciomercato in Arabia Saudita.

La risposta di Locatelli all’offerta dall’Arabia Saudita

Aveva risposto con un “no grazie” lo stesso centrocampista ex Milan e Sassuolo, ma in questi ultimi giorni a disposizione potrebbe arrivare un nuovo assalto a cifre superiori rispetto alle proposte fatte in precedenza. A quel punto, la Juventus potrebbe accettare il compenso economico importante per il cartellino di Locatelli, ma soprattutto lo stesso centrocampista italiano potrebbe scegliere legittimamente di accettare un ingaggio spropositato seguendo la scia di Mateo Retegui, centravanti che pur giocando in Arabia Saudita, lasciando l’Atalanta e il ruolo che aveva come principale attaccante del campionato italiano, continua a dimostrare di poter dire la sua anche in ottica Nazionale.

Non è da escludere che possa fare lo stesso Gennaro Gattuso, allenatore che lo ha scelto titolare nella sfida tra Israele-Italia, valevole per le qualificazioni al Mondiale 2026, che si sta giocando questa sera. Nonostante la sfortunata autorete, Locatelli resta uno dei migliori giocatori italiani nel reparto in mezzo al campo. E dall’Arabia Saudita torneranno a fare sul serio per lui entro la data dell’11 settembre, giorno di scadenza per effettuare le operazioni in entrata per la Saudi Pro League.