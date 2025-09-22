Nuno Tavares-Lazio: è rottura, lo prende subito una big

Il futuro del portoghese è ancora tutto da scrivere. Per lui si potrebbero aprire le porte del passaggio di una big già a gennaio. E Lotito è pronto ad aprire

Il blocco del calciomercato ha complicato e non poco la vita alla Lazio. Senza entrate, Lotito è stato costretto a bloccare anche alcune uscite e questo sta avendo degli effetti negativi anche in campo. Fra i calciatori che sono destinati a lasciare il club biancoceleste nel corso della sessione invernale c’è sicuramente Nuno Tavares. Il portoghese rischia di vivere questi mesi da separato in casa dopo l’errore clamoroso nel derby e la decisione di abbandonare lo stadio a fine primo tempo non condividendo la scelta di Sarri di lasciarlo negli spogliatoi.

Nuno Tavares con il premio MVP
La scorsa stagione Tavares ha dimostrato di essere un calciatore di livello assoluto e per questo motivo il suo nome resta sul taccuino di molte big. Al momento si è nel campo delle suggestioni, ma attenzione al possibile tentativo di una squadra italiana nel prossimo calciomercato.

Calciomercato: Nuno Tavares resta in Serie A, lo vuole una big

Nonostante l’errore commesso nel derby, Nuno Tavares resta assolutamente un calciatore importante e di qualità. Per questo motivo una big italiana potrebbe comunque farci un pensiero per capire eventualmente la fattibilità di una operazione simile. Da parte della Lazio nessuna chiusura. Anzi, dopo i fatti del derby, il club biancoceleste è pronto a privarsi del calciatore. Una cessione che doveva avvenire già in estate, poi il blocco del calciomercato ha fermato tutto.

Juventus e Milan sono da tempo sulle tracce di Nuno Tavares, ma attenzione alla pista Inter. I nerazzurri potrebbero decidere di arretrare in maniera definitiva Carlos Augusto nei tre di difesa e durante il calciomercato invernale andare a prendere una alternativa a Dimarco e il portoghese ad oggi in Serie A sembra quello con le caratteristiche molto simile all’esterno di Chivu.

Nuno Tavares durante una partita
Il tecnico nerazzurro lo accoglierebbe volentieri con l’obiettivo di rilanciarlo dopo una prima stagione non facile. Per questo motivo la pista di Nuno Tavares all’Inter è da seguire con molta attenzione per il prossimo calciomercato anche se bisognerà capire se davvero Chivu opterà per un Carlos Augusto più arretrato.

Mercato: Nuno Tavares resta un’idea per l’Inter

Al momento la certezza è rappresentata dal fatto che c’è la rottura fra Nuno Tavares e la Lazio. Poi nel corso delle prossime settimane si capirà chi lo potrà andare a prendere. E l’Inter è sicuramente una pretendente per il calciomercato estivo soprattutto se dovesse optare per un Carlos Augusto più arretrato.

Nuno Tavares osserva la palla
Vedremo quali saranno le scelte di viale della Liberazione. Nuno Tavares ha caratteristiche molto simili a quelle di Dimarco e potrebbe rappresentare una occasione di calciomercato da sfruttare per l’Inter.

