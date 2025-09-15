Calciomercato: l’ex Inter sta firmando, arriva da svincolato

Importanti novità di mercato con la società che è pronta a valutare l’ingaggio dello svincolato di lusso. Nel mirino, infatti, c’è l’ex Inter, attualmente in attesa di una chiamata per provare a rientrare nel calcio italiano.

Un giocatore con le sue caratteristiche può essere utile ad ogni squadra, visto che in questo campionato ha tutto per fare la differenza.

Si attende, dunque, il passo decisivo da parte dei club che sono pronti a valutare attentamente questa opportunità di mercato. C’è ancora la possibilità di intervenire sul mercato per provare ad aggiungere ulteriore qualità alla rosa.

Ci sono tanti svincolati utili alla causa, proprio come l’ex Inter che sta aspettando la risposta da parte dei club. Ecco tutti i dettagli riguardo questa operazione.

In un campionato come questo il talento ex Inter ha tutto per fare la differenza. Ha bisogno solo del giusto club che gli dia fiducia e continuità, cosa che è mancata nelle ultime stagioni.

Lo scorso anno si è diviso fra Italia e Spagna. Adesso ha voglia di trovare una sistemazione adatta alle sue ambizioni e caratteristiche. Gli agenti stanno trattando e sperano di trovare la quadra in tempi rapidi, per favorire il ritorno in Italia dell’attaccante.

Calciomercato: l’ex Inter pronto a firmare, arriva la svolta

Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, di lui si parlava un gran bene tanto che i nerazzurri credevano di avere in casa l’attaccante del futuro.

Purtroppo, come spesso accade in queste situazione, anche a causa di una serie di scelte sbagliate e di alcuni infortuni, la carriera del giocatore ha preso un verso diverso.

Oggi, a 33 anni, si trova svincolato dopo la recente avventura al Milan Futuro e nella Serie C spagnola. Il classe 1992, attraverso i suoi agenti, sta lavorando duramente per trovare un’altra squadra nella terza serie del calcio italiano.

Calciomercato: aggiornamenti sul futuro di Longo

Secondo quanto riportato da TuttoC, nelle ultime ore ci sono stati dei nuovi sondaggi da parte di Triestina e Rimini per Samuele Longo. L’attaccante, adesso, è in attesa di novità con la speranza di poter rientrare al più presto nel giro e vivere una nuova avventura per provare a riprendere la scena e tentare di riscattare la stagione passata. Bisogna solo attendere la fumata bianca, con i club che stanno riflettendo riguardo questa opportunità. Resta l’incognita su quale squadra, alla fine, avrà la meglio per l’ex Inter, che dal canto suo è disponibile a qualunque trattativa ed ha aperto per tutti e due i club.