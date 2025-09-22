Milan-Napoli: non solo Leao, un altro titolare salta il big match

Brutte notizie per quanto riguarda un tecnico in vista del big match di domenica. Un giocatore non sarà a disposizione del proprio tecnico

La vittoria del Napoli contro il Pisa ha permesso ai partenopei di portarsi in vetta alla classifica da solo, ma i due gol subiti rappresentano una sorta di campanello d’allarme per Conte in vista del primo big match stagionale contro il Milan di domenica. Una sfida che sembra essere un test per entrambe le compagini. I partenopei proveranno ad allungare sugli uomini di Allegri per lanciare un messaggio al campionato. I rossoneri, invece, vogliono dimostrare di aver messo alle spalle la scorsa stagione complicata.

Ma la partita fra Milan e Napoli potrebbe essere saltata da diversi giocatori. Leao, come confermato anche da Massimiliano Allegri, è sempre a forte rischio. Il portoghese non ha smaltito il problema avuto in Coppa Italia e la decisione sarà presa solamente a ridosso della sfida. E il giocatore, a meno di clamorose sorprese, non sarà l’unico a saltare il big match.

Milan-Napoli: brutte notizie per il tecnico, si ferma un titolare

La sfida fra Milan e Napoli rappresenta forse il primo vero crocevia di questa stagione. I partenopei vogliono mandare un messaggio al resto del campionato mentre i rossoneri proveranno ad agganciare gli azzurri in classifica e restare in corsa per lo Scudetto. Ma il match rischia di vedere l’assenza di molti titolari.

Il Napoli, infatti, è in ansia per le condizioni di Buongiorno. Il difensore è uscito nel finale della sfida contro il Pisa per l’ennesimo infortunio muscolare accusato in casa azzurra. I dubbi sul recupero del centrale sono molti e vedremo nei prossimi giorni cosa diranno gli esami strumentali. La speranza di Conte è che il giocatore si sia fermato in tempo per magari essere a disposizione domenica contro il Milan visto anche la possibile assenza di Rrahmani.

Ma le sensazioni non sono assolutamente positive. L’infortunio di Buongiorno dovrebbe costringere il difensore a saltare il big match di domenica contro il Milan. Assenza sicuramente pesante se si pensa all’importanza del centrale negli schemi di Conte e la sua assenza potrebbe avere un peso importante sul big match.

Napoli: infortunio Buongiorno, i tempi di recupero

Sull’infortunio di Buongiorno al momento non si hanno certezze. Il difensore si sottoporrà nei prossimi giorni agli esami strumentali per capire meglio l’entità del problema muscolare. La speranza è che non si tratti nulla di grave, ma in casa partenopea si attendono gli accertamenti medici prima di sbilanciarsi.

L’assenza di Buongiorno è destinata ad essere molto pesante in casa Napoli visto che c’è il Milan domenica. Naturalmente a Castel Volturno nei prossimi giorni si dovrà ragionare anche sul perché di questi diversi infortuni.