Napoli: altra tegola per Conte, i tempi di recupero

Brutte notizie per Conte e il Napoli. Un calciatore si è fermato per un problema fisico e i suoi tempi di recupero rischiano di essere lunghi

Il Napoli ha chiuso i tre impegni in una settimana contro il Pisa. Un impegno in cui Conte ha deciso di dare spazio anche a chi ha giocato poco in questa primissima parte di stagione. Ma le notizie per il tecnico dei partenopei non sono assolutamente positive. Un calciatore si è fermato a causa di un problema muscolare e i tempi di recupero si preannunciano sin da ora lunghi. La risposta definitiva la si avrà solamente comunque dopo i controlli medici.

Di certo la notizia non è positiva per Conte e nel corso dei prossimi giorni si dovrà analizzare anche il perché di tutti questi problemi fisici che stanno attanagliando il Napoli. Si tratta di infortuni muscolari magari anche piccoli, ma che non rendono la stagione semplice. Ora questo ennesimo stop che costringe i partenopei a chiedere un sacrificio importante ad un calciatore e vedremo anche quali saranno i tempi di recupero.

Napoli: ancora un infortunio, i tempi di recupero

Il Napoli contro il Pisa aveva intenzione di schierare un po’ le seconde linee. Una scelta importante da un lato per far rifiatare chi ha comunque giocato troppo e dall’altro anche per provare magari cose nuove. Ma Di Lorenzo sarà chiamato a fare un sacrificio importante almeno fino al prossimo weekend nella speranza che l’infortunio avuto in queste ultime ore non sia così grave come magari si poteva immaginare.

Secondo le ultime informazioni, Mazzocchi si è fermato per un infortunio muscolare e i tempi di recupero si preannunciano sicuramente importanti. Al momento non si ha un quadro chiaro su quando l’esterno potrà rientrare visto che nei prossimi giorni si sottoporrà ai controlli strumentali. Si parla di un affaticamento, ma il rischio è che sia qualcosa di più grave e, quindi, bisognerà attendere ancora un po’ proprio per avere un quadro chiaro sul problema fisico.

Di certo l’infortunio di Mazzocchi non è una buona notizia per il Napoli. Sappiamo molto bene quanto Conte punta a ruotare la sua formazione con impegni ravvicinati. Ora il calciatore dovrà stare ai box e la speranza è quella di un rientro per la Champions League vista la squalifica di Di Lorenzo. Un quadro più chiaro lo si avrà solamente dopo gli esami strumentali ai quali Mazzocchi si sottoporrà nel corso dei prossimi giorni.